Muere un hombre de 48 años mientras trabajaba en el puerto de Badalona

Un hombre de 48 años ha resultado muerto en un accidente laboral ocurrido este miércoles en el puerto de Badalona, durante el trasporte de una estructura metálica de grandes dimensiones.

Según han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, agentes de la comisaría de Badalona han sido alertados a las 15:30 horas de este miércoles de que se había producido un accidente laboral en Badalona.

Por causas que se investigan, un hombre de 48 años ha fallecido en el transcurso del transporte de una estructura metálica. Al lugar de los hechos se han trasladado varias patrullas de Seguridad Ciudadana de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil, una dotación de los Bomberos de la Generalitat y una del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Badalona y del Departamento de Empresa y Trabajo de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.