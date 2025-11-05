Mercado de lujo en Barcelona: viviendas a 7.500 euros el metro cuadrado y un aumento anual del 6%

La fiebre inmobiliaria no distingue barrios ni presupuestos. Pero aunque habitualmente trascienden los precios medios y el global de compraventas y alquileres, el segmento de lujo juega su propia liga, con una gran demanda en Barcelona. Los datos de la agencia especializada Barnes, así lo reflejan. Estiman un precio de medio de 7.500 euros por metro cuadrado en dicha tipología de viviendas, con un crecimiento del 6% (inferior a la media) este 2025. La firma destaca que el gran interés internacional por comprar pisos de alta gama en la capital catalana contrasta con la escasez de la oferta.

Durante la presentación del balance de lo que va de año, celebrada este miércoles, han destacado que "la capital catalana reafirma su posición como epicentro del lujo en el sur de Europa". Pese que algunas fuentes del sector mantienen que la venta de alto standing en Barcelona se ha frenado por frecuentes sobreprecios, desde Barnes destacan que en el Eixample se están cerrando operaciones que superan los 8.000 euros por m2 en viviendas reformadas. Y que las propiedades singulares han aumentado este año su cotización un 10%.

Su director en Barcelona, Albert Milián, ha subrayado que en el actual contexto de fuerte demanda internacional, "no hay previsión de bajadas de precios a corto plazo" debido a "la escasez de oferta". En su opinión, "urge empezar a activar mecanismos para reactivar la oferta y generar un mercado más accesible”.

Es llamativo que en el ránking anual que elabora la firma sobre las ciudades del mundo más atractivas del mundo para comprar vivienda, Madrid se encumbra en el primer puesto, mientras que Barcelona ha caído al 22º (hace un año era la 19ª).

Barnes, creada hace 30 años, tiene presencia en 25 países, con un total de 150 oficinas.

Otras zonas destacada en Catalunya: Maresme

Su análisis de otros mercados destacados en Catalunya destacan también el caso del Maresme, próximo a la capital catalana y que "se consolida como una de las zonas de mayor dinamismo residencial" del territorio. Sitúan el precio medio en 2.736 euros por metro cuadrado, con un aumento interanual del 5,4%. Con municipios destacados donde se alcanzan más de 4.000€/m², como Sant Andreu de Llavaneres o Alella.

En este caso, creen que ejerce de imán para familias nacionales e internacionales que "buscan residir todo el año en viviendas con jardín, piscina y vistas al mar". El auge de la zona se atribuye también a sus colegios internacionales, buenas comunicaciones y arquitectura contemporánea, con una "alta calidad de vida". “El Maresme se ha convertido en el balcón de Barcelona, es una de las zonas de mayor dinamismo residencial en Cataluña”, ha valorado Lluís Barrera, Managing Partner Barnes Maresme.

Otro de sus cotos estrella es la Costa Brava y el Empordà, que definen como el lujo tranquilo, "sin ostentación, con autenticidad y en equilibrio entre mar y naturaleza". Estiman los precios oscilan entre 4.000 y 6.000 euros por metro cuadrado en la costa y cifras de hasta y "hasta los 10.000€/m² en villas emblemáticas".

Las masías restauradas y proyectos rurales de diseño son las joyas del Empordà, argumentan, y que atraen tanto a compradores nacionales (65%) como internacionales (en especial estadounidenses, holandeses, británicos y belgas), interesados sobre todo en segundas residencias o proyectos de reforma arquitectonica, ha explicado Jordi Mercader, Managing Partner de Barnes Costa Brava.

La inmobiliaria considera que "Catalunya combina lo que hoy define al nuevo lujo: historia, estilo de vida y valor patrimonial".