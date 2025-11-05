"Había que aprovechar la oportunidad": 275 insomnes invaden los túneles de la L2 en la Cursa del centenario del metro de Barcelona

Apurando ya las últimas semanas de los fastos por su 100 aniversario de ese medio de transporte tan subterráneo como vital para una ciudad comida por el tráfico rodado como es Barcelona, la madrugada de este miércoles se ha celebrado uno de sus actos principales con la curiosa Cursa del centenario del metro.

Hasta 275 corredores -los justos para poder celebrar el evento sin condicionar el normal funcionamiento del metro- estaban convocados a partir de la 1.15 h de la madrugada, momento del primer disparo de salida de una carrera que ha escogido el formato contrarreloj individual con salidas cada 20 segundos para evitar tropiezos y masificaciones sobre un terreno sin balasto y totalmente cimentado pero lleno de pequeños obstáculos en los que hay que poner mucho ojo y mejor pie para no darse de morros -solo se ha registrado una caída sin mayores consecuencias, según han corroborado desde la organización de la carrera-.

Entrega de dorsales de la Cursa del centenari del metro de Barcelona. / EPC

El objetivo: recorrer los 5,2 kilómetros que atraviesan los túneles de la L2 en un trayecto de ida y vuelta desde el apeadero de Plaça Universitat a la estación de Monumental y disfrutar de una "oportunidad única", tal y como ha explicado Oriol Fernández, trabajador de TMB y uno de los dichosos que han conseguido un dorsal que tenía bien claro cuál era su cometido esta noche: "No voy a hacer ningún tiempo, vengo a disfrutar, a ver cómo es correr por el túnel".

Para poder estar aquí, en una madrugada de día laborable, Oriol ha tenido que pegarse un buen palizón. "He comenzado a las 4.45 de la mañana, abriendo la línea, luego he ido a recoger a los niños al cole, los he dejado durmiendo y la mujer en casa, y me he tomado tomado un café antes de venir aquí. Por suerte, mañana tengo fiesta en el trabajo... pero aun así, me tengo que levantar a las 7.00 para llevar a los niños al colegio", explicaba.

Un encaje de bolillos similar es el que ha tenido que hacer Elisabet Gràcia, oriunda de Palau de Plegamans y que ejerce de enfermera en el Banc de sang de Bellvitge, que ha cambiado su turno de trabajo para no tener que empalmar el ocio con el laburo. Ella contaba que valía la pena: "La sensación de correr y conocer el metro por dentro, es una oportunidad única que no la podía dejar pasar como runner".

Del mismo parecer es Rubén Ruiz, consultor en Barcelona, que destaca también la exclusividad de una carrera diferente al resto. "Es una ocasión única poder correr en el metro aunque el formato no es lo que más me emociona", comentaba destacando también la labor solidaria de una prueba que, según afirmaba Jordi Monge, miembro de corredors.cat, la entidad deportiva que ha organizado junto a TMB la Cursa del centenari del metro de Barcelona, ha recaudado ya 9.000 euros que irán íntegramente destinados a la unidad de investigación de la ELA del Hospital del Mar. y que ha tenido el apoyo de varios influencers e, incluso, la ex alcaldesa de Esplugues y actual Delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz.

Un participante de la la Cursa del centenari del metro de Barcelona recorre los últimos metros de la prueba. / EPC

Calor, silencio y sorpresas

Ya enfrascados en una lucha contra el crono muy 'sui generis' -desde un principio se ha querido poner en valor la experiencia de correr por los túneles del subterráneo, de ahí el caracter no competitivo de la prueba- la valoración general es que el recorrido ha pillado por sorpresa a más de uno, tanto por el calor sofocante que hay dentro de los túneles como por un perfil lleno de subes y bajas del que uno no es consciente cuando va subido a alguno de los trenes.

Eso sí, tal y como señalaba Víctor Millán, fisoterapeuta de Martorelles, eso la hacía "muy interesante, por diferente". "El silencio de los túneles, la sensación de falta de aire, lo inesperado del desnivel… Había que aprovechar la oportunidad", explicaba.

Y tras finalizar la prueba algunos les quedaba otra competición, la de volver en pocas horas a la rutina del día a día, como es el caso del gerundense Daniel Soriano, que tras llegar a meta le tocaba hacer 100 kilómetros de vuelta en coche y ponerse a las 9.00 a dar clase. "Me levantaré a las 7.00, aún tendré unas pocas horas para dormir", afirmaba convencido de que el plan estaba perfectamente trazado para casar vida diaría y esa perdición que es el atletismo popular.