La Guardia Urbana de Barcelona incorpora 21 vehículos nuevos y cuenta con más de la mitad de la flota híbrida o eléctrica

La Guardia Urbana de Barcelona ha incorporado 21 vehículos nuevos y dispone ya de más de la mitad de la flota híbrida o eléctrica. En concreto este miércoles por la tarde se han presentado dieciséis furgonetas Ford Trànsit de las cuales hay cuatro híbridas (combinan un motor de combustión con uno eléctrico) y tres totalmente eléctricas mientras que las otras nueve tienen motor de combustión. También se han presentado cinco vehículos todoterreno Dacia Duster, todos ellos híbridos. Las unidades ampliarán el parque, pero también sustituirán a algunos de los vehículos más antiguos. Todos ellos se destinarán a las Unidades Territoriales de la Guardia Urbana.

Los vehículos, adquiridos mediante la modalidad de arrendamiento, se han adjudicado por importe de 1.846.761 euros, una inversión que también incluye la instalación de puntos de carga eléctrica.

La Guardia Urbana dispone actualmente de 624 vehículos motorizados de los que el 50,8% son eléctricos o híbridos (115 y 202 respectivamente), mientras que el 49,2% son de combustión (307).

Durante el acto de presentación de los nuevos vehículos, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que está previsto que el próximo año se adquieran una noventa de vehículos más para seguir modernizando y aumentado el parque móvil del cuerpo.