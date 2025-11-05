Nueve consejos de Gonzalo Bernados: desde construir minipisos de 40 m2 hasta invertir en Martorell

"La gente joven necesita 40 metros cuadrados, no 80. Que sea su primera vivienda, no la última". El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona (UB) Gonzalo Bernardos sostiene que ciudades como Barcelona, con una gran crisis habitacional, necesitan con urgencia flexibilizar las políticas de vivienda.

Sin pelos en la lengua, como es habitual en él, el analista lanzó algunas de sus recetas y reflexiones sobre el mercado inmobiliario, y en concreto sobre la capital catalana, en el marco de la presentación del último informe de Mercado Inmobiliario de Forcadell y la UB. Estas son algunas de las más destacadas.

El director del Máster de Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria de la UB cree que hay que impulsar la construcción de viviendas más pequeñas para dar salida a las necesidades de los jóvenes y de los hogares unipersonales, que cada vez son más en el caso de la capital catalana. Considera que 40m2 son idóneos como primera vivienda. "La inmensa mayoría de jóvenes estaría de acuerdo", señala, recordando que la mayoría de la obra nueva es de unos 80 metros cuadrados.

Bernardos es partidario de más vivienda en la zona, pero sobre todo de formatos que aúnen 'coworkings' y 'colivings' para dar salida a la demanda de miles de talentos foráneos y de nómadas digitales que tienen problemas para encontrar vivienda ante la poca oferta inmobiliaria, relata.

Bernados cree que promover traslados a oficinas más modernas y eficientes en el 22@ --donde "Barcelona tiene el mayor parque de oficinas nuevas vacías"-- permitiría incrementar notablemente la oferta de vivienda en el Eixample, ganando población residencial para sus servicios, y por tanto menos peso turístico en su economía. El distrito cuenta con gran número de pequeños despachos "anticuados y poco convenientes" en sus entresuelos, con condiciones para ser viviendas dignas reconvertidas. Alentaría también el mercado de las reformas, mantiene.

Bernardos asegura que en la UB ya han "notado que hay gente que no viene a estudiar porque no hay suficiente oferta de habitaciones". Optan por Madrid, donde son más asequibles, alerta. Cree que cuando en Catalunya se aplique el control de precios sobre estas (no podrán sobrepasar en total el precio tope del alquiler de la vivienda) la oferta se reducirá agravando el problema.

"El mercado del alquiler está finiquitado", mantiene, asegurando que "nunca un gobierno central ha hecho tanto para que el alquiler suba, y lo ha matado", pero denunciando también la falta de "valentía" del alcalde Collboni para implantar medidas más creativas que planteó durante su campaña, como los cambios de uso o los incentivos para propietarios que se comprometiesen a alquileres largos: "Tiene miedo de hacer cualquier cosa por no cometer errores, porque tiene pánico a los Comuns. Y arremete también con la sobrerregulación en Catalunya y el peso del mismo partido en las políticas de vivienda de Illa.

Afirma que los inversores que en 2014 reactivaron el mercado al comprar para alquilar (porque los intereses bancarios para el ahorro estaban en mínimos) están saliendo del mercado, vendiendo y desplazando su interés a los locales comerciales en determinados barrios o bien a otras ciudades españolas con menor "intervencionismo". Ello frena la entrada de viviendas de alquiler rehabilitadas.

A los pequeños ahorradores que quieran salir del mercado inmobiliario en zonas tensionadas (por el control de precios y porque sumar cinco propiedades equivale a ser considerado gran tenedor, con las mismas obligaciones que un 'fondo buitre', por ejemplo), les receta apostar por Martorell, como caso singular en la región metropolitana. Destaca que su ayuntamiento (Junts) ha descartado la declaración de zona tensionada, siendo uno de los pocos casos a corta distancia de Barcelona (36 kilómetros) y con buenas conexiones en transporte público. Es decir, con atractivo residencial y precios libres, afirma. Otro foco para invertir en Catalunya que destaca es el suelo logístico, donde no hay recalificaciones, apunta.

Por su gran volumen de "población móvil, como estudiantes, nómadas digitales y extranjeros desplazados por la experiencia de vivir en Barcelona", la rivalidad por la vivienda de alquiler se ha multiplicado. Y los expats y trabajadores de otros países occidentales están llevándose buena parte de la oferta, con una mayor capacidad económica. "las rentas bajas de Barcelona ya no acceden al alquiler".

Por "sobreprecio", el segmento de alto standing "está parado". Considera que la vivienda media se vende rápido, mientras que en la zona alta se intenta apuntar por encima del precio real a sabiendas de que hay compradores extranjeros que se puedan encaprichar y pagar más, aunque se tarde mucho más tiempo. Cita el ejemplo de una promoción con precios altos en la zona de Sagrada Família donde "el 75% de los compradores son extranjeros".