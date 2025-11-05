Un accidente en el túnel de Glòries corta el tráfico durante casi una hora en Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona ha informado este miércoles, poco antes de las 11:20 horas, de un accidente entre dos turismos en el interior del túnel de Glòries, en sentido Llobregat. El siniestro, que no ha causado heridos, ha obligado a cortar totalmente la circulación durante casi una hora.

Durante el corte, la policía municipal han llevado a cabo desvíos de tráfico en la zona para facilitar la movilidad. Finalmente, el túnel se ha reabierto al tráfico sobre las 12:20 horas.

El incidente ha provocado importantes afectaciones viarias en la Gran Via de les Corts Catalanes, uno de los ejes más transitados de la ciudad. Por el túnel de Glòries circulan cada día decenas de miles de vehículos, ya que conecta la salida de Barcelona hacia el litoral y el interior metropolitano.

El túnel de Glòries, inaugurado en noviembre de 2021, fue una de las obras más complejas y emblemáticas de la capital catalana. Su construcción permitió enterrar el tráfico rodado bajo la plaza de Glòries, liberando la superficie para uso ciudadano y reduciendo la contaminación acústica y ambiental en el entorno.