Tráfico
Un accidente en el túnel de Glòries corta el tráfico durante casi una hora en Barcelona
Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: "Pensábamos que sería una plaza de toros"
Freddie Mercury y Montserrat Caballé tendrán una estatua en Glòries
La Guardia Urbana de Barcelona ha informado este miércoles, poco antes de las 11:20 horas, de un accidente entre dos turismos en el interior del túnel de Glòries, en sentido Llobregat. El siniestro, que no ha causado heridos, ha obligado a cortar totalmente la circulación durante casi una hora.
Durante el corte, la policía municipal han llevado a cabo desvíos de tráfico en la zona para facilitar la movilidad. Finalmente, el túnel se ha reabierto al tráfico sobre las 12:20 horas.
El incidente ha provocado importantes afectaciones viarias en la Gran Via de les Corts Catalanes, uno de los ejes más transitados de la ciudad. Por el túnel de Glòries circulan cada día decenas de miles de vehículos, ya que conecta la salida de Barcelona hacia el litoral y el interior metropolitano.
El túnel de Glòries, inaugurado en noviembre de 2021, fue una de las obras más complejas y emblemáticas de la capital catalana. Su construcción permitió enterrar el tráfico rodado bajo la plaza de Glòries, liberando la superficie para uso ciudadano y reduciendo la contaminación acústica y ambiental en el entorno.
- Historiadores y entidades alertan de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias
- Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma en el móvil este lunes por la mañana
- Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Prueba de alerta de Protecció Civil en Catalunya: la alarma que han recibido 5 millones de vecinos del área de Barcelona
- El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva
- Abren inscripciones para optar a 2.000 nuevas visitas a la estación fantasma de Gaudí, el Centro de Control y los talleres del metro de Barcelona
- Barcelona estrena un bus sin conductor que realiza viajes gratuitos para los ciudadanos en Montjuïc