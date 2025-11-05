El festival el Petit llega este año por primera vez al Teatre Lliure y el Centro Penitenciario de Ponent

El festival el Petit programará una quincena de propuestas artísticas entre el 15 y el 30 de noviembre, todas ellas dirigidas al público infantil y familiar. La cita mantiene su epicentro en la ciudad de Sabadell, pero por primera vez llega al Teatre Lliure, en Montjuïc (Barcelona), así como al Centro Penitenciario de Ponent (Lleida), entre otros espacios. En su 21ª edición, compañías procedentes de Alemania, Noruega, Francia, Andalucía o Catalunya llenarán un cartel pensado para acercar el teatro, con un lema, 'Teixim?', como eje vertebrador de las propuestas y que reivindica el hecho de construir red para romper con el individualismo. El pistoletazo de salida lo dará 'Fosca', de Aurora Bauzà y Pere Jou, el 20 de noviembre en el Estruch de Sabadell.

Este año el festival llega a 25 espacios de Sabadell, Igualada, Barcelona, Lleida, Olot, Benicàssim, Sant Cugat, Viladecans, Granollers, San Quirze del Vallès, entre otras. En total se representarán 97 funciones, entre las que habrá 55 funciones familiares y 42 funciones escolares, 4 talleres artísticos, 4 talleres con padres y madres privados de libertad y 3 instalaciones artísticas.

Además, en esta edición se incorporan dos nuevas sedes en el festival, como lo son el Teatre Lliure de Montjuïc y el Centro Penitenciario de Ponent, que se estrena en el programa "Artes y Centros Penitenciarios", reconocido públicamente por el Departamento de Justicia de la Generalitat en el marco de la Festividad de la Mercè. Con esta ampliación, el festival se acerca a nuevas realidades y suma capacidad de llegar a más público.

Concretamente, en el Teatre Lliure, incorporación de este año al fetsival, se podrán ver tres creaciones: 'DO2 lobos', de Engruna Teatre, 'Schattenwerfer (La sombra de las cosas)', de Tangram Kollectiv, y 'Numa', de Teatre Nu.

El pistoletazo de salida del festival lo dará el espectáculo 'Fosc', de Aurora Bauzà y Pere Jou, el 20 de noviembre en el Estruch de Sabadell, coincidiendo con un día especial para el sector como es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. "Es un espectáculo que se estrenó en el Teatre Lliure con una compañía que por primera vez se acerca a esta franja de edad, con voz y luz, muy imaginativo, divertidísimo y muy poético", explica la directora de Petit, Eulàlia Ribera.

A partir del primer fin de semana, se pone en marcha una programación ininterrumpida entre la que destacan los espectáculos 'Komunumo', de la compañía Eléctrico 28, que habla sobre un sistema de cuidados global en una sociedad formada por animales. Aquel fin de semana se estrena 'So', de la compañía LagunArte, una pieza dirigida a niños a partir de los seis meses en la que se evocan paisajes y los seres vivos que los habitan, ofreciendo una mirada diferente según haya luz u oscuridad.

También verá la luz 'Ona', de Laura Alcalá y LaSúbita, una coproducción entre el Mercat de les Flors y laSala que plantea una pregunta fascinante, sobre qué pasaría si se pudieran ver las ondas que nos rodean. 'Gesto', de Taiat Dansa, es otra de las propuestas destacadas, un espectáculo interactivo venido de Valencia donde cada movimiento del público se convierte en una distorsión visual sobre el suelo.

Talleres en los centros penitenciarios y formación para maestros

La programación de esta edición de el Petit incluye cuatro talleres en centros penitenciarios, con 'Udolant universos', de Engruna Teatre, 'Cos a cos', de la compañía Voël, 'Rapsodia', de la compañía LagunArte, y 'Creem amb les ones', de Laura Alcalá Freudenthal y Laura Alcalá Freudenthal.

Este año, además, el programa 'Maestros que se mueven', dirigida a profesionales de guardería y Educación infantil, ofrece un taller impartido por el músico Kristof Hiriart, que invita a los participantes a explorar con él los mecanismos de experimentación con la voz y el cuerpo en relación con propuestas artísticas dirigidas a los niños más pequeños.

Este año el festival también acogerá a más de 100 profesionales del sector de la cultura, la educación, la acción social y la salud en laSala, en el Institut del Teatre y en diversas sedes del Festival, en el X Encuentro Internacional. La cita será del 20 al 23 de noviembre, para formarse y generar red, con el objetivo de abordar la situación actual y los retos de las artes destinadas a las criaturas de 0 a 5 años, también en el impacto de éstas en la salud mental de los más pequeños.

El encuentro incluye entrada a los espectáculos, conferencias de perfiles de referencia en el sector, debates y talleres y es un espacio de referencia para artistas internacionales que desarrollan investigación en torno a las artes para la primera infancia, a través de varios proyectos y en diálogo con otros centros de creación dirigidos a los más pequeños.

Este año, participarán artistas del proyecto 'Caravan', de centros europeos como Het Lab, y también una delegación de artistas chilenos especializados en propuestas para la primera infancia. En esta décima edición, las conferenciantes destacadas serán Àuria Gómez Galceran, pedago