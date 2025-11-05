El delta del Llobregat reconoce los mejores proyectos de innovación y sostenibilidad de la zona

Gavà (Baix Llobregat) acogió este martes 4 de noviembre el acto de entrega de la decimosexta edición de los Premios Delta. Los galardones son organizados cada dos años por los municipios de Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat y Viladecans. Su objetivo es reconocer y poner en valor las mejores iniciativas empresariales de los cinco municipios. Además, fomentan la innovación y la creación de nuevas empresas y dan visibilidad a las iniciativas que contribuyen al desarrollo económico sostenible y a la generación de empleo de calidad. En esta edición, 32 empresas han optado a uno de los premios, divididos en tres categorías: Premio Transformación Digital, Premio Economía Circular y Premio Comercio Innovador Local.

La gala, presidida por la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, contó con la asistencia del delegado de Turismo y Hostelería de Castelldefels, Guillermo Massana; el teniente de alcaldesa de Desarrollo Económico de El Prat de Llobregat, Juan Carlos Moreno; la teniente de alcaldía de Desarrollo Económico de Sant Boi, Elisabet Latorre, y la teniente de alcaldesa de Empresas y Turismo de Viladecans, Joana Sánchez. También estuvieron presentes empresarios locales y representantes del mundo empresarial e institucional de la comarca.

El jurado de los premios ha sido conformado por representantes de: Cambra de Comerç de Barcelona, CCOO, Consell Comarcal del Baix Llobregat; Innobaix; PIMEC; Eurecat; Roca Group y Solucions Psicocreatives.

Innovación y sostenibilidad, protagonistas

En la categoría Transformación Digital, el galardón fue para Imotion Analytics de Castelldefels, empresa tecnológica especializada en soluciones de visión artificial que optimizan la seguridad y eficiencia en infraestructuras críticas. La mención especial recayó en Unimedia Technology, también de Castelldefels, por su labor en el desarrollo de 'software' a medida.

El Premio Economía Circular fue para Sylvia Calvo BCN, marca de moda sostenible de Castelldefels que utiliza materiales reciclados, como sacos de café de yute y ha desarrollado el tejido innovador Re-Yut-Cel. La mención especial reconoció el trabajo de Keiken Engineering, de Gavà, por su compromiso con la sostenibilidad a través del diseño de plantas de tratamiento de agua bajo criterios de economía circular.

Así, el Premio Comercio Local Innovador, otorgado a un negocio de cada municipio, reconoce a los comercios que integran herramientas digitales, amplían su visibilidad y apuestan por prácticas sostenibles en su gestión.

Los premiados de esta edición fueron: Café de Finca (Castelldefels), referente en café de especialidad que controla todo el proceso “del origen a la taza”; La Central (El Prat de Llobregat), espacio dedicado a vinos de identidad que combina sostenibilidad y formación; Graneria Moreneta (Gavà), tienda a granel con más de 650 productos naturales que promueve una alimentación saludable; Paso Formación Sanitaria y Dea (Sant Boi de Llobregat), especializada en material sanitario, desfibriladores y formación en emergencias; y Ecosvila Naturaleza (Viladecans), cooperativa digital que conecta productores ecológicos con comercios locales.