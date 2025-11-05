Los cruceros dejan una media de 2,3 millones de euros al día en Barcelona

En pleno debate local sobre el efecto de los cruceros en Barcelona y con el retos de contener la cifra de cruceristas aumentando solo los que tienen puerto base la ciudad, un informe con datos de 2024 pone cifras económicas a este sector turístico en auge. La actividad en el Port de Barcelona supuso una facturación de 1.236 millones de euros, contribuyendo al PIB con 707 millones y generando 9.511 puestos de trabajo en Catalunya. Pero Barcelona concentró 70 % de este impacto, que representó una inyección diaria de 2,3 millones de euros para la ciudad. Los cruceristas representaron el 4,5% del total de turistas del año.

Concretamente, en la capital catalana la facturación del sector fue de 855 millones, con 498 de contribución al PIB y 6.693 puestos de trabajo, según el estudio Impacto económico de la actividad crucerista en Barcelona (2024), realizado por la Universitat de Barcelona (UB) a instancias del Port de Barcelona y de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA por sus siglas en inglés). Actualiza el chequeo periódico cuya última versión era de 2018, y ha sido presentado este miércoles en el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El análisis parte del balance de viajeros del pasado año, cuando el puerto sumó 2,8 millones de cruceristas (3,7 millones de movimientos de pasajeros porque los que inician y acaban ruta se contabilizan dos veces). En tránsito fueron un 57% de los viajeros, y el resto como puerto base. Del total de personas, 2,2 millones (78 %) visitaron la ciudad. Los 0,6 millones que no visitan la urbe es porque ya la conocen o son residentes de la provincia (unas 150.000 personas).

Otros 600.000 la visitan mientras pernoctan. Es decir, que los visitantes de la ciudad fueron 1,2 millones durante todo el año.

Efectos en otros sectores

El documento subraya sobre todo "la transversalidad" de ese impacto económico, ya que establece que el 56 % de la facturación y el 41% de los empleos estuvieron ligados a sectores no vinculados a la actividad turística. Es decir, el ámbito de la industria de alimentación y bebidas, energías, almacenamiento, transporte, metalúrgica, químicas, servicios de gestión de residuos, saneamientos y servicios médicos, entre otras.

Ello "demuestra hasta qué punto la actividad de los cruceros impulsa a toda la economía de Catalunya", más allá del sector propiamente turístico (alojamiento, transporte de visitantes, comercio, agencias y demás), según el director de CLIA en España, Alfredo Serrano. Ha precisado que este impacto económico en Catalunya representa una quinta parte del total en España.

Los 1.236 millones de 2024 supusieron diariamente un impacto económico de 3,4 millones de euros para Catalunya, equivalentes a 436 euros de facturación y 249 de contribución al PIB por cada crucerista. En el conjunto del territorio la facturación directa alcanzos 668 millones, con el gasto de los cruceristas (668 millones), las navieras (215) y de los tripulantes, que se dejan 9 millones.

Paralelamente, la actividad crucerista generó unos "efectos multiplicadores", que representaron 567 millones de euros de impacto indirecto e inducido. O sea, por cada 100 euros de impacto en sectores turísticos se generan 128 en sectores que no lo son. Los indirectos proceden de la demanda de bienes y servicios de empresas beneficiadas por los cruceros, mientras que los inducidos se basan en el gasto en consumo que hacen los ocupados entre los beneficiados sea de forma directa o indirecta.

En el caso específico de Barcelona, cada crucerista reportó a la facturación de 302 euros, y 176 al PIB, según han detallado este miércoles el catedrático de Economía Aplicada de la UB y director del Laboratorio de Economía Aplicada AQR-Lab, Jordi Suriñach, y la profesora titular de la misma universidad, Esther Vayá.

Perfiles de pasajero y su gasto

Cualitativamente, el informe --que incluye resultados de entrevistas personales proporcionados por Turismo de Barcelona, la estadística del Port y otras muchas fuentes--, destaca el predominio de los pasajeros estadounidenses (28,5 %), muy superior al peso de esta nacionalidad en el conjunto del turismo vacacional de Barcelona (9 %), que además pasa una media de 2,8 noches alojado en la ciudad. Este hecho es significativo porque se trata del viajero con un mayor gasto medio. Cuando viajan a Barcelona para embarcarse en un crucero pernoctan en ella, de modo que se calcula un dispendio de 307 euros por persona y noche entre hoteles, comidas, ocio, cultura, compras y transporte. La media baja a 287 euros si no se alojan en hoteles.

El gasto de quienes embarcan o desembarcan en la capital catalana baja a 132 en el caso de españoles alojados en hoteles, y a 180 euros entre los europeos.

En el caso de los viajeros en escala, es decir que recalan unas horas en la ciudad pero no inician ni acaban ruta en ella, la radiografía establece un dispendio de entre 46 y 75 euros por persona y día dependiendo de la nacionalidad. Casi una tercera parte de ellos son italianos.

No falta un apartado sobre fiscalidad. El documento enfatiza que la Generalitat de Catalunya ingresó 95 millones de euros provenientes del pago del IRPF, IVA y tasas turísticas del sector de cruceros.

El saldo en impuestos

De cara a las arcas municipales, los cruceristas aportaron el 9,1% del importe total gestionado por el ayuntamiento. Procedía del impuesto de estancias turíticas, (50 %) más el recargo municipal a la tasa, alcanzando un total 11,9 millones de euros. Es decir que la inyección en forma tasas turísticas que recauda el consistorio por parte de los cruceristas "duplica (9,1%) proporcionalmente el peso que representan los cruceristas respecto al total de visitantes de la ciudad (4,5 %)", destacan. Ello se debe a que los cruceristas son los únicos viajeros que pagan tasa aunque no pernocten, y que si duermen en alojamientos de la ciudad pagan por ambos conceptos.

Serrano es crítico con el nuevo incremento de tasas en estudio en Catalunya, porque penalizaría despropocionadamente al sector de cruceros. Y ha puesto de relieve que los picos de afluencia de cruceros, en mayo y octubre, no coinciden con la temporada alta. En materia mediambiental, defiende que los cruceros suponen un 1% de la flota mundial y son los más avanzados en políticas de combustibles renovables y políticas de sostenibilidad. Destacando también la electrificación de los muelles del puerto de Barcelona que permitirá poder apagar motores durante su atraque.

Para la responsable de Cruceros del Port de Barcelona, Mar Pérez, los resultados ponen en valor el aporte económico del turismo de cruceros y su contribución tributaria. Subraya también el papel ""dinamizador de otros sectores estratégicos para la ciudad" más allá del turismo. Y que la afluencia de estadounidenses ha propulsado la conectividad aérea en el aeropuerto de El Prat.