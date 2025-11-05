Barcelona conectará sus tres cocheras de bus por 49 millones para poder electrificar su flota

La electrificación de la flota de autobuses de Barcelona requerirá quintuplicar la actual potencia disponible en 2030 y multiplicarla por siete en 2035. Acceder a la energía eléctrica suficiente requerirá la construcción de una subestación eléctrica en Horta y la interconexión de las tres cocheras de TMB para garantizar la seguridad del suministro, un proyecto que prevé una inversión de 49 millones de euros. Con ello, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) no ve posible completar la descarbonización de todo su parque hasta dentro de diez años, en 2035.

Las cocheras de Zona Franca, El Triangle y Horta cuentan con 188 cargadores, que requieren una potencia de 17 megavatios (MW). A medida que se incorporen más autobuses eléctricos en sustitución de los propulsados por diésel y gas natural, se deberá disponer de 572 cargadores en 2030, lo que exigirá contar con 85,8 MW de potencia; y 850 cargadores en 2035, con necesidad de hasta 127 MW, según las cifras que maneja la directora de Infraestructuras de TMB, Natàlia Bigas.

Dificultades

En su plan para descarbonizar toda la flota de autobuses, TMB se ha encontrado con que la cochera de Horta presenta dificultades para conectarse al sistema eléctrico. A diferencia de las de Zona Franca y El Triangle, donde los autobuses eléctricos se cargan aprovechando la energía de la línea 9 de metro —muy cercana y disponible durante las horas valle de la noche, cuando el suburbano no circula—, la de Horta está más alejada de las estaciones más próximas, Canyelles y Mundet (L3), lo que complica su conexión directa.

Sin embargo, a finales de este año está prevista la llegada de los primeros 18 vehículos eléctricos del Bus Turístic, así como los únicos cinco minibuses que la operadora ha encontrado en el mercado para el servicio de Bus de Barri. Ambos modelos descansan en Horta. Es por ello que, para solucionar el abastecimiento de energía más inmediato, TMB ha empezado en octubre las obras para conectarla con la estación de metro de Canyelles, a un kilómetro de distancia. Una parte del cableado discurre por el túnel del metro, otra por las propias cocheras y unos 400 metros por vía pública.

Imagen de las cocheras de Horta, que inicia las obras para poder electrificar su flota de autobuses. / TMB

La solución transitoria...

Los trabajos en la vía pública se han dividido en tres fases. Hasta el 10 de noviembre se actúa en del paseo de Vall d’Hebron, entre la carretera Alta de les Roquetes y el camino Antic de Sant Llàtzer. Inmediatamente después, y hasta el 24 de noviembre, se ocupará un carril de la calzada entre la carretera Alta de les Roquetes y la calle de Scala Dei. Desde este punto se continuará en una tercera fase entre el paseo de Vall d’Hebron y la plaza del Cementeri d'Horta.

Una vez en la estación de Canyelles, el cableado circulará por el interior de los túneles y podrá captar electricidad de diversos puntos del suburbano, alcanzando los 2 MW de potencia. En este sentido, TMB ha querido ser previsora: en las obras en la vía pública está trazando más tubos de los actualmente necesarios para aumentar la conexión.

Obras para hacer llegar la electricidad desde la estación de metro de Canyeles de la L3 a la cochera de Horta de TMB. / Sandra Román / EPC

... y la definitiva

Se trata de una medida inmediata, pero de carácter transitorio, teniendo en cuenta que la flota eléctrica alcanzará los 700 buses en 2030 y los 1.040 en 2035. "La energía no será suficiente, teniendo en cuenta que la potencia que se necesita por la noche para cargar toda la flota de buses es equivalente a la que utiliza todo el metro”, explica el director de red de autobuses de TMB, Jacobo Kalitovics.

Por este motivo, ha trabajado junto con la conselleria de Territori para sacar a concurso en los próximos días la redacción del proyecto para la construcción de una subestación en Horta que, con un coste de 32 millones de euros, se encargará de transformar la energía de la red eléctrica para que sea apta para los puntos de recarga de la cochera. La electricidad se tomará de la línea de alta tensión de Collserola, con un cableado que transcurrirá enterrado por la montaña hasta la receptora en Horta, encargada de transformar la potencia para que sea apta para los cargadores. Su ejecución está prevista entre 2029 y 2032. Cuando la nueva subestación esté en marcha, la cochera de Horta se desconectará de la red de metro.

Para asegurar el suministro, el siguiente paso será la interconexión de las tres subestaciones de las cocheras. Formarán un triángulo en el que, si una receptora falla, el resto de la red podrá seguir funcionando. Esta interconexión supondrá una inversión de 16 millones de euros.

Respuesta al futuro crecimiento

La cochera de El Triangle Ferroviari será en 2026 la primera en completar su electrificación, con 176 cargadores. No tendrá ampliación en el futuro. Sí que crecerán, y mucho, las instalaciones de Zona Franca, puesto que están en marcha las obras para que alcance en los 90.000 m2 en 2027, entre la cochera actual y un terreno adyacente. Las instalaciones actuales estrenaron sus primeros 41 cargadores el pasado mes de julio, y espera llegar a los 201 en 2035. Pero antes se pondrán en marcha los de la nueva zona de ampliación, que ya se estrenará completamente electrificada, con 155 nuevos cargadores en 2030. También para ese año, Horta espera contar ya con 200 cargadores, y alcanzar los 315 cinco años más tarde.

En esta transición hacia la electrificación, Kalitovics subraya además que el proceso debe hacerse de forma gradual, ya que la tecnología evoluciona muy rápido. “No podemos instalar 400 cargadores de golpe en Horta, porque los que compremos hoy podrían quedar obsoletos en apenas cinco años”, advierte.

De la misma forma, en su planificación, TMB ha querido ir más allá de 2035 para asegurarse de que con el proyecto que pone en marcha podrá contar con la potencia necesaria de una flota que escala hasta los 1.331 autobuses eléctricos en una fecha sin concretar, para cuando requeriría el acceso a 177 MW de potencia.