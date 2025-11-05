Así es el barrio más rico de Barcelona: tiene una de las rentas per cápita más elevadas de Catalunya

La desigualdad económica es el desequilibrio en la distribución de bienes, ingresos y recursos entre personas, sociedades o países. Es decir: mientras unos acumulan riquezas inimaginables, otros no tienen acceso ni a lo esencial.

Además, como indica la ONU, el golpe más fuerte en la lucha contra la pobreza llega con la pandemia del covid-19, ya que provocó un parón en la reducción de la pobreza mundial.

La brecha de la desigualdad de ingresos en España se extiende también dentro de los propios municipios.

Se refleja en las calles

Y es que, dentro de grandes ciudades como Barcelona, también existen desigualdades económicas. Según datos publicados en 2025 por la Oficina Municipal de Dades (OMD), perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona, la diferencia entre el barrio de la capital catalana con la renta primaria de los hogares per cápita más alta y el de la renta más baja es de 50.291,6 euros.

Estas desigualdades se reflejan a simple vista en las calles: desde las tiendas más exclusivas de las zonas acomodadas hasta la presencia de colegios privados y porteros en los pisos de lujo: todo forma parte del paisaje de los barrios más adinerados de Barcelona.

El barrio que encabeza la lista

El que encabeza la lista, según la ODM, es Les Tres Torres, con una Renta primaria de hogar per cápita de 61.972,7 euros anuales. Este indicador mide el ingreso promedio que recibe cada miembro de un hogar, y se calcula al dividir la renta primaria bruta de los hogares entre el número total de personas que viven en él.

De este modo, si viven dos personas con un sueldo similar en una misma vivienda, los ingresos totales podrían superar los 100.000 euros.

De hecho, según datos de Idealista, el barrio registra uno de los precios de inmuebles más elevados de la capital catalana. El coste del metro cuadrado se sitúa en los 6.885 euros y el alquiler en 23€m/2.

Es más, como indica el portal inmobiliario, el tamaño de los pisos oscila entre los 120 y 150m2, por lo que un domicilio de 120m2 alcanza los 826.200 euros.

Una historia ligada a la burguesía

Y es que Les Tres Torres se caracteriza desde sus inicios por ser un barrio asociado a la burguesía catalana. Inicialmente, era una zona de casas unifamiliares burguesas con jardín, con algunos núcleos de casas de trabajadores que fueron sustituidas en gran parte por bloques aislados de viviendas de lujo.

La barriada surgió durante la segunda mitad del S.XIX con el nombre de Gironella y se empezó a urbanizar por iniciativa de unos vecinos de Sants (los hermanos Romaní y Climent Mas), que construyeron tres torres entre 1901 y 1903, una para cada uno.

Origen del nombre

Estas torres son las que dieron nombre al lugar, una de ellas aún se conserva, aunque modificada, en la esquina Vía Augusta-Doctor Roux.

Actualmente, acoge la casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri, un espacio de acogida interreligioso e intercultural que ofrece diversas actividades y programas para el desarrollo personal y la cohesión social.