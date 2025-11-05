Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Traviesa

Barcelona vuelve a precintar el bar de Tuset donde Piqué y Clara Chía se conocieron

CIERRE PREVIO | Barcelona precinta el bar de copas famoso por ser donde Piqué y Clara Chía se conocieron

El Ayuntamiento de Barcelona recorta el horario de las terrazas de la calle Tuset los fines de semana

Bar La Traviesa, en Tuset (Archivo)

Bar La Traviesa, en Tuset (Archivo) / JORDI OTIX

Patricia Castán

Patricia Castán

Barcelona
Barcelona ha vuelto a precintar el bar de copas La Traviesa, ubicado en el número 28 de la calle Tuset, una de las zonas con más actividad nocturna de la capital catalana. El local, conocido por ser el lugar donde Gerard Piqué conoció a su actual pareja, Clara Chía, luce este miércoles las bandas de precinto de la Guardia Urbana en su fachada.

Es la tercera vez que el Ayuntamiento de Barcelona cierra este bar. La Traviesa ya había sido precintada en dos ocasiones durante 30 y 45 días, respectivamente. En esta ocasión, fuentes municipales señalan a este diario que el cierre es "por multirreincidencia", ya que el local tiene varias sanciones acumuladas.

Por su parte, la propiedad del local ha afirmado que “no habían sido notificados” previamente de este nuevo cierre, unas declaraciones que el consistorio ha desmentido.

Durante la intervención policial, que ha tenido lugar este miércoles, se han producido momentos de tensión entre los agentes de policía y el personal. Desde el ayuntamiento recuerdan que el precinto indica que el local no puede abrir al público, si bien el personal sí puede entrar y salir de él libremente.

