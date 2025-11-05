Clamor por la falta de plazas de AVE entre Barcelona y Girona

El deterioro del servicio de alta velocidad entre Girona y Barcelona, uno de los que tiene un índice de ocupación y rentabilidad más altos de todo el Estado, es más que evidente en los últimos meses. Usuarios de los trenes, organizados a través de grupos de Telegram, han recopilado cientos de retrasos en lo que llevamos de año. Trayectos que deberían durar 39 minutos a menudo se alargan diez o veinte minutos sin explicaciones por parte de la compañía. A la falta de calidad del servicio se suman las dificultades para encontrar billetes, ya que con frecuencia los trenes van llenos, especialmente en las horas punta. Los usuarios llevan meses denunciándolo, recordando que es imposible encontrar billetes si no se compran con semanas de antelación.

El lunes fue el propio secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, quien alertó de la situación: “No hay billetes de AVE ni AVANT Girona-Barcelona Sants. He tenido que coger el tren de media distancia. Es necesario que Renfe y el ministerio se pongan las pilas. Desde la Generalitat estamos pidiendo un incremento de capacidad también para los de Lleida”, aseguró en la red X.

El tuit de Manel Nadal recibió una avalancha de comentarios, entre ellos el del alcalde de Girona, Lluc Salellas, que lamentó que “hace semanas que desde el gobierno de Girona hemos reclamado una reunión con el ministro Puente por este y otros temas y no hemos obtenido ninguna respuesta”. La vicealcaldesa de la ciudad, Gemma Geis, también expresó su malestar por la situación y pidió “que los diputados del PSC se sumen a la denuncia. Los diputados de @JuntsXCat ya hace tiempo que reclaman un trato justo para los gerundenses”.

Algunos usuarios habituales del servicio criticaron el tuit de Nadal: “Si vas a menudo a Barcelona, imagino que sí, ya debes saber que los billetes de AVANT hay que cogerlos con bastante antelación para no quedarte sin. Es lo que hacemos todos. Y si algún día no encontramos, cogemos el MD. Es un drama, sí, pero que te quejes tú es el colmo”, afirmaba uno. “Vuestra política es como Renfe, siempre con retraso. Deja de quejarte y ponte a trabajar”, manifestaba otro.

Más de 2,4 millones de pasajeros anuales

El uso del corredor ferroviario entre Girona y Barcelona —que sigue siendo, como desde hace años, la línea de media distancia más utilizada de toda España— continúa creciendo. Según la última edición del Informe Anual del Ferrocarril, el número de viajeros aumentó un 44,7% en el último año. De este modo, los 2,43 millones de viajeros alcanzados se convierten en la cifra más alta desde el año 2014, el primero del que se tienen datos. Además, se vuelven a superar los dos millones de viajeros por primera vez desde 2019, antes de la pandemia.

Por tipos de servicio, los trenes que más viajeros transportan son los de media distancia: más de 1,3 millones de pasajeros gerundenses optaron por esta modalidad. Se trata de un incremento de casi el 52% respecto al año anterior, cuando fueron 863.272 los gerundenses que utilizaron este tipo de servicio. No obstante, el punto culminante de la media distancia se había producido entre los años 2017 y 2018, cuando superó los 900.000 pasajeros.

En segundo lugar se encuentran los usuarios de la alta velocidad de media distancia, es decir, el servicio conocido como Avant, muy popular entre los gerundenses que viajan diariamente a trabajar a Barcelona. Los trenes Avant fueron utilizados por 960.351 personas, una cifra que podría ser más alta si Renfe incrementara las plazas, una reclamación histórica por parte de los usuarios, especialmente en días de alta demanda como los viernes. En cualquier caso, se trata de un incremento de casi el 30%, aunque la cifra sigue por debajo de la de los años 2018-2019, cuando este servicio superó el millón de usuarios.