El AMB planea una movilidad sostenible con una electrificación que "no deje a nadie atrás"

Las políticas de movilidad sostenible son una de las grandes palancas de transformación en las ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Sobre ello han debatido responsables de la administración metropolitana este 5 de noviembre en un 'stand' del Smart City Expo World Congress, celebrado en el recinto Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat de La Fira de Barcelona. Una conclusión del encuentro, ha insistido el vicepresidente de Movilidad del AMB Carlos Cordón (PSC), también alcalde de Cerdanyola del Vallès, es que la movilidad sostenible debe implementarse "con criterios de justicia social y sin dejar nadie atrás", ha sostenido el edil en relación a la protección de los vecinos más vulnerables.

Es uno de los grandes focos de discusión que han aflorado en el debate público en torno a políticas de movilidad sostenible, especialmente en cuanto a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la consecuente electrificación del vehículo privado. "Cada vez que pacificamos una calle estratégica en Cerdanyola nos encontramos con una batalla vecinal", ha admitido Cordón, que aun así ha defendido minimizar progresivamente el protagonismo del vehículo privado en las ciudades. Sin ir más lejos, Cerdanyola del Vallès fue el primer municipio del área de Barcelona que sacó adelante una exención de multas por ZBE a sus residentes hasta el año 2028.

Al aterrizaje de las políticas de movilidad en los municipios se ha referido también Marc Iglesias, director de servicios de Movilidad Sostenible del AMB. "El futuro de la movilidad pasa indiscutiblemente por un transporte público cada vez más intensivo, ya que es el más eficiente. Y el vehículo privado debe mantener su espacio pero electrificado, sobre todo vinculado a la actividad económica". El vicepresidente Cordón ha lamentado, no obstante, que todavía haya vecinos que le digan que "entre Cerdanyola y Sant Cugat hay 45 minutos en transporte público y sólo 10 en coche", apelando a resolver esta brecha con la que la ciudadanía se encuentra en su día a día.

Una brecha que se materializa muy especialmente en la segunda corona metropolitana, un territorio que Cordón ha asegurado que aspira a alcanzar "la excelencia" en la que sitúa al transporte público de la primera corona. En esta materia está haciendo deberes el AMB este último año. Por ejemplo, el ente ha asumido el contrato de buses urbanos de Cerdanyola después de ni más ni menos que 13 años de bloqueo. Y ha hecho lo propio en Sant Cugat del Vallès, donde ayuntamiento y AMB han alcanzado un "acuerdo histórico", enfatizó el alcalde Josep Maria Vallès (Junts), después de unas negociaciones no exentas de tensiones.

El maridaje entre el PDUM y la movilidad

El 'stand' del AMB en el Smart City Expo World Congress ha sido también lugar para explorar el futuro de la movilidad en Barcelona y su entorno. En ese flanco ha cobrado relevancia el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM) que el AMB debe volver a aprobar inicialmente. "El PDUM servirá de válvula de impulso a largo plazo de políticas que ya se están implementando a día de hoy: nuevos carriles bici o nuevas líneas de bus, por ejemplo", ha afirmado Iglesias.

Le ha secundado Esther Pujol, directora del área de de Desarrollo Social y Económico del AMB, especialmente en materia de polígonos industriales. "El PDUM es un faro que tendrá muy en cuenta la accesibilidad a los polígonos industriales que piden las empresas", ha ponderado Pujol. La directiva ha tildado a los polígonos de actividad económica como "los grandes olvidados", por lo que el AMB los está priorizando de cara a planificar la movilidad con el horizonte 2030. Ese mismo análisis está realizando asimismo el Govern de la Generalitat, que busca atraer más inversión estranjera a estas infraestructuras.

En la charla metropolitana ha intervenido también la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales (PSC), quien ha asumido el "déficit" de movilidad interna de la ciudad del Baix Llobregat. Aun así, Morales ha puesto al barrio de Llevant como ejemplo de movilidad sostenible integrada. "Son 2.700 viviendas concebidas con una planificación de movilidad basada en la proximidad, donde los buses y el AMBici deben ser importantes", ha concluido Morales.