Aldi releva a Mercadona en el mercado de Fort Pienc tras un acuerdo privado de traspaso

El mercado de Fort Pienc, en el Eixample de Barcelona, tiene un nuevo operador desde este miércoles. La cadena alemana Aldi ha estrenado un supermercado con ofertas y bolsas de regalo para la clientela que acudía en el día inaugural. Se trata de un local de unos mil metros cuadrados que había ocupado durante años Mercadona. Ambas compañías acordaron el traspaso y el Ayuntamiento de Barcelona autorizó el cambio, confirman fuentes municipales a EL PERIÓDICO.

Se trata de un caso inusual en la ciudad, puesto que los gigantes del sector compiten para hacerse con las adjudicaciones de los supermercados ubicados en los equipamientos de venta de producto fresco, que son históricos puntos de atracción de vecinos. El desistimiento de Mercadona no dejó desierta la concesión, un riesgo potencial en enclaves menos rentables de la periferia. “El nuevo concesionario debe cumplir las mismas condiciones que el anterior y el traspaso debe contar con la autorización del Institut Municipal de Mercats de Barcelona, que comprueba que cumpla todos los requisitos”, aclara el consistorio.

Nuevo supermercado Aldi en el mercado de Fort Pienc / Ferran Nadeu / EPC

A través del pacto entre los dos privados, Aldi afianza su entrada en la red de mercados municipales de Barcelona, donde ya tenía plantadas dos picas. En diciembre de 2024 abrió en el Poblenou su primer súper en este tipo de equipamiento público. Y en marzo del mismo año había logrado la adjudicación del autoservicio de 1.600 m2 del futuro mercado de Montserrat, por el que también pugnó Lidl.

La inauguración en Fort Pienc ha contado con la presencia de directivos de Aldi como Pere Xavier Sirvent Mir y Xavier Martínez. El establecimiento estará abierto de 9h a 21.30h de lunes a sábado. Con un equipo de 18 personas, abre justo el día que Aldi da el pistoletazo de salida a su popular campaña de juguetes low cost para Navidad, con más de 500 productos, la mayoría a menos de 10 euros.

Aldi cuenta ya con un centenar de puntos de venta en Catalunya, una cuarta parte en la capital. Desembarcó en España en 2002 y ha elegido la provincia de Barcelona como territorio clave para su crecimiento, con alrededor de 80 espacios. El empujón ha llegado tras la pandemia: desde 2021 ha inaugurado una treintena de supermercados en Catalunya y ha doblado plantilla al contratar cerca de 500 trabajadores más. En España tiene actualmente 480 locales.