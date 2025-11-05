El alcalde de L’Hospitalet cifra en unos 350 millones de euros la inversión prevista para regenerar los barrios del norte

350 millones de euros. Es el presupuesto estimado para llevar a cabo los distintos proyectos que deben hacer realidad, en un marco a 10 años vista, la transformación de los barrios del norte de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), una zona también conocida como Samontà. La cifra la ha dado el alcalde de la segunda ciudad de Catalunya, David Quirós, durante una charla en el Smart City Expo, un evento que acoge el recinto Gran Via de la Fira de Barcelona. Es un montante aproximado que incluye tanto el dinero que deben aportar las administraciones —principalmente el Ayuntamiento hospitalense y la Generalitat de Catalunya en el marco del Consorcio para la reforma de la Granvia y del Samontà, pero también las instiruciones españolas y europeas— y el sector privado que opera en el territorio.

Hace apenas unas semanas, el Govern y el consistorio presentaron justamente un primer paquete de acciones para que empezase a rodar el ambicioso plan de L'Hospitalet para reformar sus barrios del norte. Fueron 15 millones que esencialmente el ayuntamiento (12 millones), con la ayuda de la Generalitat (tres millones), dedicará a partir del 2026 a dignificar dos kilómetros cuadrados donde viven unos 140.000 vecinos, los más densos de Europa. Se trata de un área con un alto porcentaje de habitantes de origen migrante, en unas 50.000 viviendas y con algunos de los mayores índices de vulnerabilidad de Catalunya. Forman parte de esta área los barrios que configuran el núcleo central del área histórica que Quirós ha puesto en el foco en L'Hospitalet son Pubilla Cases, La Florida, les Planes, la Torrassa y Collblanc. En un exiguo 16% del territorio de L'Hospitalet en el que vive ni más ni menos que la mitad de su población.

En la presentación de la primera inyección económica, Quirós y la consellera de Territori, Sílvia Paneque, afirmaron que su objetivo con este plan es "revertir la degradación del espacio público que lleva a la desesperanza de los vecinos". Paneque, quien definió la reforma de los barrios del norte como un "proyecto de país", explicitó también entonces que, ante el lejano horizonte de finalizar las actuaciones el año 2035, el plan del Samontà se presenta como herramienta para "favorecer la confianza de los vecinos". En esta misma línea ha hablado el alcalde de L'Hospitalet este miércoles 5 de noviembre, quien ha insistido que el plan de regeneración del Samontà es una oportunidad que "debemos aprovechar" y que "es importantísima para enviar mensajes de esperanza a los vecinos".

La remodelación, ahora bien, implicará que L'Hospitalet descarte optar a la actual convocatoria del Pla de Barris del Govern. "Sólo nos permitía presentar un barrio, pero con el proyecto del Samontà podemos actuar en cinco de ellos", aseveró hace unas semanas Quirós. Pese a la cifra de los 15 millones iniciales, fuentes municipales se muestran plenamente confiadas de que las inversiones crecerán a lo largo de los próximos meses y años y alcanzarán, al menos, esos 350 millones que deben permitir actuar tanto en el ámbito social, urbanístico, comercial, educativo y de la vivienda.

En esta línea, el alcalde ha incidido también en la ampliación de la política local de vivienda que, además de la rehabilitación de 4.000 pisos de la zona norte, debe apostar por la compra de viviendas de segunda mano que el consistorio reforme y ponga a disposición de los vecinos nuevamente, entre otras opciones. Para ello, el gobierno local trabaja en la puesta en marcha de dos nuevos instrumentos que faciliten este trabajo: el primer Plan local de vivienda de la ciudad, que debe aprobarse en el Pleno municipal de este mes de noviembre, y la creación de una empresa local de vivienda que gestione y agilice todas las operaciones necesarias.

Motor económico

Además del reto de transformación social y urbanístico que la segunda urbe de Catalunya, Quirós también ha hablado de las oportunidades económicas que ofrecen algunos de los grandes proyectos económicos de Catalunya que se fraguan dentro del término municipal de L'Hospitalet o justo en la frontera. Son ejemplo de ello el polo biomédico junto al Hospital de Bellvitge y el soterramiento de la Granvia, la ampliación de la Fira Barcelona con el llamado Hall 0 o la llegada del nuevo Clínic a la Diagonal, en la frontera, precisamente, con los barrios del Samontà.

Con todo, según Quirós, la regeneración urbana y la transición ecológica son "el corazón del proyecto", con el objetivo de hacer de L'Hospitalet una ciudad "más habitable, saludable y adaptada al cambio climático". Actualmente, los barrios que integran el Samontà disponen de sólo 1,38 metros cuadrados de verde por habitante —lejos de los 10 metros cuadrados recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— y el plan prevé duplicar esta superficie, naturalizar los patios escolares y desplegar el Plan de sombras.