Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas

Lo que se trataba en aquel momento en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Badalona tenía que ver con el pago de unas facturas pendientes desde 2023 para entidades que habían ofrecido servicios a través del extinto Consorci Badalona Sud, pero lo que ha acabado trascendiendo las paredes de la casa consistorial ha sido el alegato con que el alcalde, Xavier Garcia Albiol, cerró el debate del dictamen: "A lo mejor hay que empezar a decirles a los padres que permiten que sus hijos no vayan a la escuela que 'o llevas a tu hijo al colegio, o si recibes algún tipo de ayuda económica se te acabará la ayuda'".

El contexto que explica que Albiol instase a retirar ayudas a las familias con hijos absentistas tiene que ver con la situación de vulnerabilidad económica y social de barrios del sur de la ciudad. Si bien el mencionado Consorci Badalona Sud tenía entre sus objetivos impulsar la transformación social de esta zona de la ciudad (en la que se encuentran las secciones censales más pobres de Catalunya), el ente nunca logró hacer realidad esa transformación y, tras un último intento por resucitarlo pactado entre el gobierno Albiol y el Govern del expresident Pere Aragonès, el Consorci acabó por disolverse hace un año.

La oposición tiró en cara al ejecutivo municipal que los servicios que prestaba el Consorci para luchar contra la vulnerabilidad de jóvenes, mujeres o migrantes, por ejemplo, no se han seguido dando una vez cerrado el ente; un extremo que la concejala de Serveis Socials, Mari Carmen Expósito, negó. El debate se fue encendiendo, hasta que el alcalde tomó la palabra. Empezó Albiol su alegato admitiendo que hay zonas del barrio de Sant Roc "de degradación absoluta", y adujo que "una parte de la gente que allí vive hace esfuerzos para que esté degradado". Señaló que pese a que en el barrio "hay ciudadanos magníficos, también hay una pandilla de salvajes que no saben comportarse". "Una parte de los vecinos de Sant Roc sufre las consecuencias de gente que no es civilizada, que está asilvestrada, de gente que es incapaz de vivir en comunidad con respeto al resto de vecinos", sentenció el alcalde.

Un problema de hace años

Una vez fijado tal planteamiento, Albiol pasó a explicar que desde hace muchos años, administraciones de todos los colores políticos han destinado millones de euros para intentar acabar con la degradación de la zona. Algo que, a tenor del alcalde, parece no haber funcionado: "Seguir destinando dinero para seguir haciendo lo mismo, y que la situación no mejore, yo no lo comparto", concluyó Albiol, justo antes de poner el ejemplo del absentismo escolar. "A un padre al que se le ha dicho por activa y por pasiva que su hijo ha de ir a la escuela y no va a la escuela porque no le da la gana porque pasa olímpicamente y porque entiende que su hijo ha de hacer no sé qué cosa con 12 años, —declaró el alcalde— pues a lo mejor hay que quitarle las ayudas económicas, a ver si escarmienta de una vez".

Para Carles Sagués, portavoz de la Plataforma Sant Roc Som Badalona, las declaraciones del alcalde "denotan aporofobia" y muestran "un discurso típico en Albiol, consistente en hacer una declaración lo más espectacular y contundente posible, llamativa, tajante y muy dirigida contra un sector social para crear un imaginario de criminalización en que parte de la sociedad son los culpables". Defiende Sagués que las sanciones, ya sean en forma de multa o en forma de una retirada de las ayudas, deberían ser la última de las opciones: "Antes hay que preguntarse qué se está haciendo para combatir el absentismo, cuáles son las causas y actuar sobre ellas, sobre la raíz del problema, pero nunca empezar por el castigo".

El absentismo escolar es un viejo problema en esta parte de la ciudad. Ya hace cerca de 15 años, el entonces concejal Ferran Falcó (CiU) puso sobre la mesa una modificación de la ordenanza cívica de la ciudad para poder imponer sanciones a las familias de niños absentistas. En 2014, y con Albiol al frente del consistorio, el Ayuntamiento impulsó un plan contra el absentismo escolar. Sin embargo, el problema en Sant Roc se sigue sucediendo con el paso de los años, se agravó durante la pandemia, y no se ha solucionado desde entonces, como ha ido informando este medio.