La exposición de trenes históricos del metro de Barcelona llega a Glòries este noviembre

Cinco reliquias ferroviarias restauradas protagonizarán esta exposición gratuita al aire libre

Contexto | Glòries acogerá una exposición de trenes históricos del metro de Barcelona por su centenario

MULTIMEDIA | El metro cumple 100 años: así ha crecido (y seguirá creciendo)

Llegan los trenes históricos del metro de Barcelona a La Farinera del Clot para el montaje de la exposición del centenario

Llegan los trenes históricos del metro de Barcelona a La Farinera del Clot para el montaje de la exposición del centenario / ACN

Barcelona
La próxima semana se inaugurará la exposición “Els trens del centenari. El patrimoni ferroviari del metro de Barcelona”, organizada por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) con motivo del 100 aniversario de la red de metro en la capital catalana. La muestra permitirá ver de cerca varios trenes históricos restaurados que forman parte del patrimonio ferroviario de la ciudad.

La exposición se ubicará en la explanada de La Farinera del Clot, junto a la plaza de les Glòries, y permanecerá abierta al público desde el 10 de noviembre hasta el 6 de enero. El acceso será gratuito y el horario de visita será de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, y fines de semana de 10:00 a 19:00 horas. TMB ha señalado que los horarios podrían modificarse en días festivos como Navidad, San Esteban o Año Nuevo.

Durante el pasado mes de octubre llegaron los coches de las series 100, 300, 400, 1100 y 3000, que serán los protagonistas de la muestra.

Llegan los trenes históricos del metro de Barcelona a La Farinera del Clot para el montaje de la exposición del centenario

Llegan los trenes históricos del metro de Barcelona a La Farinera del Clot para el montaje de la exposición del centenario / ACN

"Exposición única"

En declaraciones a los medios, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha celebrado la llegada de los trenes a la Farinera del Clot, “que son ya patrimonio de nuestra ciudad”, y ha querido agradecer el esfuerzo de todas las personas que harán posible “una exposición única en Barcelona”. Así mismo, Bonet ha recordado que es la primera vez que los trenes del metro salen de las vías subterráneas para mostrarse en superficie, y ha explicado lo complejo que ha sido encontrar un espacio adecuado por las dimensiones y el peso del material expuesto.

Llegan los trenes históricos del metro de Barcelona a La Farinera del Clot para el montaje de la exposición del centenario

Llegan los trenes históricos del metro de Barcelona a La Farinera del Clot para el montaje de la exposición del centenario / ACN

En el espacio habilitado para la singular exposición, se instalará una carpa de 1.200 metros cuadrados que protegerá los trenes del tiempo. Algunos de estos vehículos, con más de un siglo de historia, están declarados Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN).

El recorrido de la exposición permitirá ver los trenes tanto por fuera como por dentro, a través de un sistema de pasarelas accesibles que conectarán con los interiores de los coches.

La restauración de los cinco trenes históricos —iniciada en 2024 con la aprobación de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat— ha tenido un coste total de 2,1 millones de euros. Los trabajos incluyeron la limpieza y reparación integral de los interiores y exteriores, la eliminación de amianto, la restitución de la iluminación original y la recreación de los colores que los trenes lucían cuando dejaron de prestar servicio.

La explanada de La Farinera del Clot, donde se ubica la exposición, tiene un importante pasado ferroviario: por este espacio pasaban antiguamente las vías del tren y se encontraban los talleres de la compañía Tarragona-Barcelona-Francia (TBF). En las últimas semanas, el terreno ha sido nivelado y se han colocado las bases sobre las que descansarán los trenes del centenario.

