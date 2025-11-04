El sector hotelero reclama un calendario claro sobre la estación de la Sagrera para iniciar las obras

Las obras de la futura estación de la Sagrera avanzan a toda velocidad mientras mantienen una gran expectación a su alrededor. Es la principal obra ferroviaria de Barcelona, el proyecto más ambicioso que tiene Adif entre manos y la pieza clave de la transformación urbana de mayor alcance en la capital catalana. Con la mirada puesta en un horizonte todavía indefinido y con cierto escepticismo por los retrasos acumulados, la zona ya despierta el interés del sector hotelero, que urge a una fecha clara para el estreno de la estación. Ese sería el pistoletazo de salida para que los promotores empezaran a construir hoteles cerca de la que será la terminal estrella de Catalunya señalan distintas fuentes a EL PERIÓDICO.

Los responsables del proyecto urbanístico -Adif, el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat-, integrados en la empresa pública Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV), coinciden en que el entorno de la gran estación intermodal está llamado a convertirse en un nuevo polo de atracción urbana en todos los sentidos. El proyecto contempla la concentración de viviendas, equipamientos, oficinas y hoteles.

Además, la afectación del Peuat -la regulación municipal que limita los alojamientos turísticos en la ciudad- es mínima en esta zona, lo que incrementa la expectación entre los inversores. “Hay promotores, de Barcelona y de Madrid, que tienen pastillas de suelo reservadas desde hace diez o doce años. Están a la espera de que haya una fecha cierta de estreno de la estación”, revela Juan Gallardo, director de consultoría Hospitality en 3 Capital.

Estado actual de las obras de la futura estación de la Sagrera. / MANU MITRU / EPC

Estos inversores tienen la reserva de suelo hecha, pero no han pedido todavía la licencia para construir. Ese será el siguiente paso, que no se atreven a dar hasta que el calendario “se vea claro”. “Mientras no haya un anuncio oficial de año de inauguración, ahí nadie va a mover una máquina”, apunta Gallardo, que lamenta que “nadie esperaba que la estación fuera a tardar tanto”.

Hasta cuatro hoteles

El proyecto de la futura estación de la Sagrera define 81.997 metros cuadrados de suelo hotelero, de los cuales están pendientes de construir 78.497. Aunque es pronto para definir cuántos hoteles se edificarán, sobre el papel se prevé al menos uno seguro junto a la estación, “sin interferencias” en la vida vecinal por la distancia del resto de inmuebles, según explican fuentes municipales a este diario. También se contemplan otros dos o tres en el entorno. La cifra final dependerá de la reserva de los promotores y del tipo de hotel que se construya.

El interés no sólo nace de los inversores, sino también del Ayuntamiento de Barcelona, responsable del planeamiento y de la gestión urbanística de la gran obra. El mismo alcalde, Jaume Collboni, lo afirmó en una entrevista de EL PERIÓDICO: “Aún puede crecer, con la actual regulación de alojamientos. Por ejemplo en la Sagrera, donde hay previsto construir hoteles cuando se acabe la estación". El consistorio reivindica la gran potencia del ámbito de la Sagrera y calcula que un equipamiento de estas características podría ofrecer una nueva centralidad hotelera en el nordeste de la ciudad, que descongestionase el centro.

El puente de Bac de Roda, en pleno ámbito de transformación de la Sagrera. / MANU MITRU / EPC

No obstante, el ayuntamiento no ha recibido de momento ninguna solicitud de licencia para construir un hotel en este ámbito. La regulación que marca el Peuat -que corresponde a las siglas de Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos- juega, en este caso, a favor de este gran interés del sector, más si cabe teniendo en cuenta la eliminación de los pisos turísticos en 2028. El gobierno municipal defiende que “hay capacidad para 4.000 plazas hoteleras más en toda la ciudad” y aboga por descentralizar la oferta.

Área de crecimiento

Con lo que se encontrarán ahora los promotores -a diferencia de cuando compraron ese suelo- es el controvertido Peuat, impulsado por el gobierno de Ada Colau en 2017. Provocó una airada reacción de los hoteleros porque limita la implantación de alojamientos y divide la ciudad en cuatro áreas, cada una con características especiales.

El centro es la zona más perjudicada al concentrar más del 60% de las plazas. Es la zona 1 y allí no se admite ningún nuevo tipo de alojamiento turístico ni la ampliación de plazas de los establecimientos ya existentes. Le sigue la zona 2, donde es posible instalar un nuevo equipamiento siempre que antes haya cerrado otro. Es la llamada zona de mantenimiento.

El ámbito de la Sagrera está en las zonas 3 y la 4. La primera de estas corresponde al barrio en si, donde ya hay construcción y se permite un crecimiento contenido. La segunda es la que se define como gran área de transformación. Alcanza toda la zona del entorno de la futura terminal y su gran parque lineal de cuatro kilómetros de longitud, es decir, toda la gran transformación, desde el puente de Espronceda hasta el Nus de la Trinitat.

“Ya está todo adjudicado”

“A día de hoy, si alguien quiere comprar ahí, ya está todo adjudicado”, asegura Gallardo. La existencia del Peuat también ha revalorizado los proyectos, por lo que “el negocio será evidente”. El hecho de que puedan construirse hoteles sin limitaciones en esta zona es “una gran virtud” porque, además, pueden serlo de cualquier tipo, señala Bruno Hallé, socio director Hospitality de Cushman & Wakefield.

Ámbito de transformación de la Sagrera. / MANU MITRU / EPC

Tanto Gallardo como Hallé abogan por hoteles de cuatro estrellas, del perfil llamado ‘ejecutivo’, pensado básicamente para dormir, sin hacer vida diurna en el hotel. Suelen tener pequeñas salas para trabajar o reunirse. “No es lujo lo que se busca aquí, sino que complemente a la estación”, indica el consultor de 3 Capital. Pero del mismo modo que puede atraer a un visitante por negocio, también puede hacerlo con el vacacional. Al fin y al cabo, será una puerta de entrada enorme a la ciudad y una de las zonas mejor conectadas de Barcelona.

Coinciden en que el dilema no es cuándo construir el hotel, que puede hacerse en un par de años, sino encontrar el momento oportuno para inaugurarlo. “Hasta que esa zona esté en pleno apogeo pasarán años muy duros y nadie quiere ser el primero. Si la estación está ya funcionando, sí tiene sentido un hotel; pero, si no es el caso, nadie va a arriesgar una inversión”, dice Gallardo. Suscribe la idea Hallé: “Tú quieres que cuando tu hotel abra, aquello ya funcione. La gente no quiere ir a un hotel en un descampado”.

“Una estación no es suficiente”

Con esta visión, hay un interés añadido en el atractivo ciudadano que logre generar la zona. “Una estación no es suficiente”, comenta Hallé, que apuesta por “ponerle más contenido” y dar más visibilidad a los barrios del entorno. Lo mismo piensa el director de la cátedra Retail, Turismo y Servicios de la UPF Barcelona School of Management, Josep Francesc Valls, que cree que es necesario un factor cultural o tecnológico para que el atractivo “sea completo”.

Eso también influirá en los flujos de visitantes: “Se forman en base a un atractivo alrededor del cual se crea una oferta turística”. “Es lo que lo hace accesible y hace que la gente vaya”, sostiene. Con todo, asegura que la construcción de hoteles en la Sagrera favorecerá la descentralización de oferta que tiene la ciudad: “Permitiría una expansión de manera diferente”.