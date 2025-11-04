Sabadell prioriza la vivienda pública y la seguridad en un nuevo presupuesto que asciende hasta 290 millones

Sabadell ha sacado adelante su presupuesto municipal para el próximo 2026, que ascenderá a 290,7 millones de euros. El nuevo marco financiero, que aumenta un 1,7% respecto al año anterior, destina la mayor parte de sus inversiones a mejorar las calles y plazas, reforzando a su vez la ayuda a la dependencia y el parque de vivienda pública.

El presupuesto se vertebrará sobre cuatro ejes principales: el impulso a la vivienda pública y la rehabilitación; la mejora del espacio público en todos los barrios; la seguridad; y la ayuda a la dependencia. El objetivo central es "garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, sin descuidar el continuo crecimiento económico de la ciudad", explican desde el Ayuntamiento.

Las inversiones municipales totales alcanzarán los 19,8 millones. De esta cifra, el Ayuntamiento prioriza la mejora urbana: 12,1 millones de euros se destinarán a mejorar el espacio público. De hecho, se prevé que más de dos tercios de las inversiones se destinen a la mejora de calles y plazas de la ciudad. Esto implica que tres de cada cinco euros de inversión contribuirán directamente a la transformación urbana.

Entre los proyectos de transformación más destacados figuran dos ejes cívicos y verdes esenciales. La Ronda de Collsalarca recibirá una inyección total de 6,3 millones, de los cuales 4,2 corresponden al presupuesto de 2026. El futuro paseo del alcalde Antoni Farrés, presupuestado en casi 4 millones, contará con casi 2,5 millonesen el presupuesto del próximo año. La vía "dotará a Sabadell de un nuevo corredor verde de 12.600 metros cuadrados", argumenta el consistorio.

Otras mejoras relevantes incluyen la transformación del actual aparcamiento de arena del Eix Macià para convertirlo en "un espacio más integrado y seguro", con una dotación de 790.000 euros, y la inversión de casi 3 millones en parques como el del Nord, Odessa y Jardins del Sud. Además, la renovación de los juegos infantiles dispondrá de 1,8 ME.

Refuerzo social y habitacional

Un eje estratégico para 2026 es el impulso a la vivienda pública. El proyecto más ambicioso es la construcción proyectada de 425 pisos de alquiler en los próximos años, incluyendo promociones en Can Gambús y el nuevo complejo de Gent Gran de Roureda. Esta expansión se traduciría en que la ciudad contará con un 25% más de pisos públicos.

Para la gestión de esta área, el Ayuntamiento destinará 600.000 euros a Vimusa, la empresa municipal de vivienda en Sabadell, para su funcionamiento diario y el mantenimiento del parque de viviendas. Adicionalmente, Vimusa recibirá una aportación de 2,3 millones de gasto corriente para la gestión social del parque público.

En el ámbito social, la previsión es destinar 21,5 millones de gasto corriente. De especial relevancia es la ayuda a la dependencia, que recibirá 11,2 millones, lo que representa un incremento de 2,2 millones respecto a 2025. Este incremento permitirá aumentar las horas de atención en más de un 25% y mejorar la calidad del servicio. El nuevo planteamiento del servicio busca una mirada más global, reforzando el soporte a las personas cuidadoras.

Más seguridad y fomento del empleo

El refuerzo de la seguridad en las calles y la mejora de las dependencias policiales concentrarán parte del esfuerzo financiero, con una inversión superior a 2,5 millones. Este capital se utilizará en la instalación de más cámaras de videovigilancia, la mejora de la seguridad del tráfico, nuevo alumbrado público y la renovación de espacios de Can Marcet.

Finalmente, el presupuesto destina 13,8 millones a la promoción económica y el desarrollo. El enfoque se mantiene en favorecer la creación de puestos de trabajo a través de planes de empleo, formación, y apoyo al tejido empresarial. Como inversión concreta, se destinarán 436.338,91 euros para el avance de las obras del Portal Sud y la mejora del polígono industrial Sud-oest.