El primer bus sin conductor de TMB realiza viajes gratuitos para los ciudadanos por Montjuic

Barcelona estrena estos días su primer autobús autónomo de TMB circulando por sus calles. Recorre un trayecto de 10 minutos por Montjuic, entre la plaza Dante y el Estadi Olímpic. Durante los próximos diez días, el ciudadano que lo quiera probar puede subirse, sin necesidad de pagar billete, entre las 9 de la mañana a las siete de la tarde, para recorrer las seis paradas de su trayecto de 10 minutos hasta el Estadi Olímpic.

El autobús, de 52 plazas y ocho metros de largo, funciona solo, pero tendría mayor efecto visual si no fuera porque en todo momento un conductor está sentado frente al volante y, aunque no lo toca, se encarga de garantizar que todo marcha bien. "El nivel de autonomía es de grado cuatro en una escala de cinco", explica el director general de autobuses de TMB, Jacobo Kalitovics. El máximo implica la desaparición del control humano en el vehículo.

Solidez

“La tecnología de la conducción autónoma empieza a ser sólida. A medida que se vaya implementando en base a estas experiencias y veamos la fiabilidad de los sistemas dependerá que se acelere o no”, indica Kalitovics.

En uno de sus primeros viajes del día, el autobús va repleto de pasajeros. En algún momento frena bruscamente, cuando otro vehículo se interpone en el camino. Un conductor habría apurado más la distancia con el improvisado obstáculo. La máquina asegura, aunque ello implique esa sacudida.

Seguridad por sextuplicado

El autobús puede alcanzar los 40 kilómetros por hora y capta lo que sucede mediante seis sistemas distintos, como explica Angel Luis Estrella, portavoz de la empresa turca Karsan, que lo ha desarrollado. A través del satélite se indica su posicionamiento, cuenta con un radar de pulsos láser y otro electromagnético, cámaras para captar imágenes y otras de tipo termográficas para conocer la temperatura, así como sensores de ultrasonido para facilitar maniobras como el aparcamiento.

Tras invertir durante cuatro años en el vehículo autónomo, desde 2024 Karsan comercializa el autobús autónomo para implantarlo en las urbes. El modelo circula también en circuitos muy concretos en ciudades de Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania y Holanda, asegura Estrella, que indica que uno de sus usos es el transporte de pasajeros al aeropuerto.

Presentación del primer bus autónomo de Barcelona que circula en pruebas por Montjuic. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

Futuro sin conductor

"En las ciudades, en el futuro el bus irá sin conductor, pero conectado a un centro de control donde un operario estará al mando de una decena de vehículos. En caso de que el vehículo quede parado por una avería o una incidencia, con un joystick podrá maniobrarlo”, explica Kalitovic.

Para la generalización de la movilidad autónoma, sin embargo, falta superar muchos obstáculos. Las ciudades deben prepararse para el vehículo autónomo y hay que adaptar el entorno normativo y legislativo. Uno de los problemas es que no existe una regulación europea y para implantar cualquier iniciativa las empresas deben tratar con cada país de forma separada.

Camino por delante

También está sobre la mesa, sin resolver, el debate sobre la responsabilidad en caso de incidente. El sector de los seguros discute con todos los agentes implicados la respuesta más idónea, si se debe señalar al fabricante, al coche o al humano.

En el caso del autobús que circula por Montjuic, aún tiene también por aprender: “Lo hemos puesto en marcha tan solo diez días después del inicio de las pruebas de circulación por Montjuic, cuando normalmente se requiere de un mes en un entorno concreto”, explica el portavoz del fabricante, que indica que en los próximos días el bus sabrá conducir de forma más suave.