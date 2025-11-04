Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecino de Esplugues

Muere un motorista en un accidente en el acceso a la C-31 y la C-32 en L'Hospitalet de Llobregat

Con esta víctima, ya son 124 las personas fallecidas en las carreteras catalanas en lo que va de año

Fallece un motorista en Subirats (Barcelona) tras salirse de la vía

Un motorista falleció ayer por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el vial de acceso a las autopistas C-31 y C-32, cerca de la calle Feixa Llarga, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso del siniestro a las 14:36 horas del lunes, 3 de noviembre de 2025.

Por causas que todavía se están investigando, el accidente involucró a una motocicleta, cuyo conductor, J.C.A.G., un hombre de 49 años y vecino de Esplugues de Llobregat, perdió la vida.

124 fallecidos

Tras el aviso, se desplazaron al lugar dos patrullas de los Mossos d’Esquadra y dos unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima, ya son 124 las personas fallecidas en las carreteras catalanas en lo que va de año (datos provisionales).

El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) está disponible los 365 días del año para ofrecer a familiares y afectados orientación, información sobre trámites y recursos disponibles, asesoramiento sobre derechos y apoyo psicológico tras un accidente de tráfico. Se puede contactar a través del teléfono gratuito 900 100 268 o en la web victimestransit.gencat.cat.

