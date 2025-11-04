Un motorista muere en un accidente próximo al acceso a la C-31 a la altura de L'Hospitalet

Un motorista ha fallecido a raíz de un accidente de tráfico ocurrido este lunes 3 de noviembre a las 14:30 h en el vial de acceso de la C-31 y la C-32 en el término municipal de L'Hospitalet de Llobregat, cerca de la calle Feixa Llarga, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

La víctima es J. C. A. G., un hombre de 49 años y vecino de Esplugues de Llobregat, y las causas del accidente están siendo investigadas. A raíz del siniestro, se activaron dos patrullas de los Mossos d'Esquadra y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

En lo que va de año, 124 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas interurbanas, según el SCT. Más del 45% de estas muertes corresponden a colectivos vulnerables (39 motoristas, 13 peatones y 5 ciclistas). En septiembre se cerró con 15 víctimas mortales, casi el doble que en el mismo período del año pasado.