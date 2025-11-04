Rosalía, en Barcelona: cómo apuntarse a la 'Listening Party' de este miércoles

El lanzamiento del cuarto disco de Rosalía, ‘Lux’, está a la vuelta de la esquina, y los fans de la artista esperan con ganas a que llegue el viernes para poder escucharlo y analizar cada una de las letras y sonidos de las canciones.

Sin embargo, algunos pocos afortunados podrán escucharlo antes de que esté disponible en las plataformas, el 7 de noviembre.

Este miércoles, la cantante organiza una 'Listening Party' en Barcelona, para escuchar ‘Lux’ en primicia.

Inscripción gratuita

Los asistentes se escogerán a través de un sorteo entre todos los que hayan rellenado el formulario de su página web oficial.

Para ello, los interesados deben dirigirse a Rosalia.com y pulsar sobre apartado ‘Events,’ desde allí, podrán entrar en 'RSVP' y rellenar un formulario con sus datos personales, además de responder a una pregunta clave: “¿Qué significa para ti la palabra Lux?”.

Aunque el registro es gratuito, no garantiza la entrada, y será el equipo de Rosalía el encargado de seleccionar a los asistentes que podrán vivir esta experiencia única.

Primeras teorías

Y es que, desde el lanzamiento del primer single del disco ‘Berghain’, los seguidores de la artista han inundado las redes sociales de teorías sobre todos los detalles de la canción, un análisis que esperan completar tras escuchar ‘Lux’, en el cual canta en 13 idiomas diferentes.

Además, la de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat, Barcelona) ha hecho un adelanto en exclusiva de fragmentos de algunas canciones de su próximo disco en ‘Popcast’, el pódcast del 'New York Times', y algunas letras han dejado a sus fans boquiabiertos.

En la Perla, la séptima canción de ‘Lux’, Rosalía expresa sin tapujos “la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”, una frase que, según los más fieles, podría ir dirigida hacia su exprometido, el cantante Rauw Alejandro.

La gira de presentaciones

De hecho, algunos fans ya han podido escuchar esta canción y las otras del disco antes del lanzamiento oficial, ya que la gira de presentaciones comenzó el 29 de octubre en Ciudad de México y continuó el 1 de noviembre en Nueva York.

Asimismo, llegará este miércoles 5 a Barcelona, pero el lugar donde se llevará a cabo aún no se ha revelado, para evitar aglomeraciones.

Ese mismo día también habrá eventos en Ámsterdam, Berlín, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Lisboa, Londres, Milán, París, Santiago de Chile, São Paulo, Tokio o Toronto, entre otras ciudades.

Las reacciones del público que ha podido escuchar 'LUX' de ROSALÍA en México:



“En shock”



“Te agarra del corazón y no lo suelta hasta el final”



“No tiene límites. Vuelve a sacar su mejor disco”



“Impresionante” pic.twitter.com/VBSccg8NLD — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 30, 2025

El culto a Dios

El anuncio del disco, proyectado por sorpresa en la plaza de Callao (Madrid) ante cientos de fans, dejó a todos sin palabras y marcó el inicio de una nueva era para la cantante catalana, una era marcada por el misticismo y el culto a Dios.

Y es que en su último trabajo se ha propuesto explorar, según ella misma ha declarado, la mística femenina, la transformación y la espiritualidad.