El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva

La futura estación de la Sagrera será mucho más que una terminal ferroviaria. Está llamada a convertirse en la nueva puerta de entrada a Barcelona y en un nodo de movilidad urbana e interurbana. Sin embargo, eso sólo es el corazón de una operación urbanística gigantesca y, a su vez, quirúrgica. En torno a la estación se está gestando una transformación urbana de 160 hectáreas que cambiará la fisonomía de esta parte de la capital catalana y que servirá para reconectar barrios históricamente separados por las vías, como Sant Andreu, el Clot o la Verneda.

Dentro de este enorme tablero, la vivienda es la auténtica prioridad. Las administraciones implicadas quieren que la operación de la Sagrera no solo sirva para levantar una gran infraestructura, sino también para crear ciudad y ofrecer vivienda asequible en una zona donde hasta ahora abundaban los descampados y los muros ferroviarios. En total, el ámbito prevé 13.524 pisos, una cifra que equivale a levantar una ciudad del tamaño de Martorell, con unos 30.000 futuros residentes.

De estos pisos, 3.868 ya están construidos, 633 se encuentran en obras y 9.203 están en perspectiva, a la espera de que la maquinaria urbanística siga avanzando, detallan fuentes municipales a este diario. Del total de 13.524 viviendas previstas, 4.264 serán de protección oficial y convivirán con 7.789 de promoción libre y 1.471 dotacionales, estas últimss destinadss a colectivos específicos como jóvenes y personas mayores.

Los nuevos hogares se desplegarán a lo largo de todo el parque lineal de 40 hectáreas que cubrirá la infraestructura ferroviaria en su mayor parte, desde el puente de Espronceda hasta el Nus de la Trinitat. Es una franja de cuatro kilómetros de longitud que integrará distintos ámbitos: la estación y su entorno inmediato, la zona de la Rambla Prim, el Triángulo Ferroviario, el sector Colorantes, las Casernes de Sant Andreu, Renfe-Talleres y la Maquinista.

Se alzan nuevos bloques

El primero en ver la luz será el barrio de Rambla Prim, donde se prevén 3.300 viviendas a partir de 2029, en la zona comprendida entre la ronda de Sant Martí, el Pont del Treball Digne, las calles Santander y Cantabria, la Rambla Prim, la Via Trajana y la calle Jaume Brossa. Pero ya hay señales visibles de movimiento en otros puntos.

Nuevos bloques empiezan a alzarse junto a la futura estación, en las Casernes de Sant Andreu y en Colorantes. Surgen poco a poco, pero pieza a pieza irán dibujando un entramado urbano completamente nuevo. En todo el ámbito hay ahora mismo en construcción 415 pisos libres, 130 de protección oficial y 79 dotacionales, una parte que todavía es mínima si se tiene en cuenta lo que queda pendiente: 4.812 viviendas libres, 3.246 protegidas y 965 dotacionales.

Un nuevo bloque de viviendas en el entorno de la futura estación de la Sagrera. / MANU MITRU / EPC

El proyecto urbanístico contempla, además, 480.018 metros cuadrados destinados a uso comercial, terciario y hotelero, y 150.493 metros cuadrados para equipamientos. El consistorio aspira a que sea, por tanto, un lugar para vivir y también para trabajar, pasear y atraer actividades.

El interés del sector hotelero -que ya tiene reservas de parcelas desde hace una década, a la espera de una fecha clara para empezar a construir- empieza a hacerse notar. Los equipamientos -como escuelas, centros deportivos, culturales y sanitarios- serán también piezas clave para la integración de los nuevos barrios en la vida cotidiana.

"Estamos acelerando la transformación"

“De toda la totalidad, ya hay una parte importante hecha. Iremos viendo cómo se consolidan los barrios del entorno”, explican fuentes municipales durante una visita con EL PERIÓDICO a la zona de obras. Admiten que la Sagrera es una obra de largo recorrido, que acumula numerosos retrasos y sobrecostes, pero recuerdan que ha tenido que sobreponerse a dos grandes “cracks”: la crisis inmobiliaria de 2008 y la pandemia de 2020, que paralizaron las obras por completo.

Nuevo bloque de pisos frente a la estación de las obras de la Sagrera. / MANU MITRU / EPC

“Estamos acelerando la transformación de la Sagrera, una operación de país que conectará mejor la ciudad e impulsará la movilidad sostenible”, defiende la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, en declaraciones a este diario. “Permitirá ganar un nuevo barrio y recoser una herida urbana histórica”, añade.

Aunque el ámbito de la Sagrera no creará barrios nuevos con nombre propio, sí dará lugar a pequeños núcleos urbanos que se irán cosiendo entre sí. Antes, las vías del tren eran una frontera física que separaba Sant Andreu, el Clot o la Verneda. Para el futuro, el proyecto busca justo lo contrario: reconectar y unir.

La Torre del Fang, la entrada al parque lineal

El nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang, inaugurado el pasado octubre, es una pieza de ese cambio. Situado junto al puente de Espronceda, marca el punto de partida del gran parque lineal que recorrerá toda la Sagrera hasta el Nus de la Trinitat, pasando bajo el puente de Bac de Roda.

Este primer tramo invita a imaginar cómo será en el futuro este corredor verde que acompañará las vías ferroviarias que confluyen en la gran estación, aún pendiente de una fecha definitiva de culminación. También la torre medieval está pendiente de destino, aunque llamada a jugar un papel en la dinamización de la vida ciudadana que promete el plan.