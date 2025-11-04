Detenido tras amenazar a una dependienta con unas pinzas metálicas para robar comida en Barcelona

Una patrulla de paisano de la Guardia Urbana de Barcelona detuvo el lunes a un hombre en una cafetería del barrio Gótico después de que amenazara de muerte a una dependienta con unas pinzas metálicas mientras intentaba llevarse varios bocadillos.

Según ha informado la Guardia Urbana, los agentes escucharon gritos que provenían del interior del establecimiento y, al acceder, observaron al individuo en actitud violenta. Los policías intervinieron de inmediato y procedieron a su detención.

Una vez la dependienta fue calmada, explicó a los agentes que el hombre acudía casi a diario al local, donde se llevaba productos sin pagar y amenazaba de forma reiterada a las trabajadoras.