Detenido tras amenazar a una dependienta con unas pinzas metálicas para robar comida en Barcelona

En el Gòtic

Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona

Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona / Guardia Urbana de Barcelona

Barcelona
Una patrulla de paisano de la Guardia Urbana de Barcelona detuvo el lunes a un hombre en una cafetería del barrio Gótico después de que amenazara de muerte a una dependienta con unas pinzas metálicas mientras intentaba llevarse varios bocadillos.

Según ha informado la Guardia Urbana, los agentes escucharon gritos que provenían del interior del establecimiento y, al acceder, observaron al individuo en actitud violenta. Los policías intervinieron de inmediato y procedieron a su detención.

Una vez la dependienta fue calmada, explicó a los agentes que el hombre acudía casi a diario al local, donde se llevaba productos sin pagar y amenazaba de forma reiterada a las trabajadoras.

Un estudio de Forcadell y la UB descarta la burbuja inmobiliaria y cree que el 'boom' seguirá hasta 2027

Un motorista muere en un accidente próximo al acceso a la C-31 a la altura de L'Hospitalet

Un accidente en la AP-7 provoca 15 kilómetros de retenciones en Barberà del Vallès

La cocina medieval demuestra su vigencia en el Gastronòmic Fòrum Barcelona

Castelldefels acoge su primera edición del Canicross, una carrera popular con perros

Barcelona estrena un bus sin conductor que realiza viajes gratuitos para los ciudadanos en Montjuïc

Muere la menor de 11 años atropellada este domingo por un autobús de línea en Barcelona

Muere una niña de 11 años atropellada por un autobús en el centro de Barcelona

