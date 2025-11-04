Desconvocada la huelga de tranvías de Barcelona de este lunes: las del 17, 21 y 28 de noviembre siguen en el aire

El tranvía de Barcelona, tanto el Trambaix como el Trambesòs, tenía previstos cuatro días más de huelga este mes de noviembre, convocados por los sindicatos CCOO, UGT FESMC y CGT, tras un año de negociaciones sin acuerdo con la empresa operadora TRAM. Sin embargo, han desconvocado la del lunes día 10.

Los sindicatos CCOO, UGT y CGT han desconvocado la huelga prevista en los tranvías de Barcelona Trambaix y Trambesòs el próximo lunes, tras haber alcanzado un preacuerdo en el marco de la mediación dirigida por el departamento de Trabajo de la Generalitat.

Las condiciones pactadas, que suponen un "avance en la negociación del convenio colectivo", según describe CCOO en un comunicado, serán sometidas a votación por parte de las asambleas de trabajadores.

En función de los resultados de esas consultas, se decidirá si se desconvocan asimismo el resto de jornadas de huelga programadas, los días 17, 21 y 28 de noviembre.

Las organizaciones sindicales subrayan que las negociaciones han supuesto un "paso adelante" y confían en la ratificación del preacuerdo para "poner fin al conflicto" y "garantizar unas condiciones laborales dignas para el conjunto de la plantilla", de unas 250 personas.

Motivos de la huelga

Los sindicatos han explicado que la huelga se convoca “tras un año de negociaciones fallidas” sobre el nuevo convenio colectivo con TRAM. .

Entre las principales reivindicaciones de los comités de empresa se encuentran una subida salarial con un porcentaje fijo vinculado al IPC y más inversión en mantenimiento y seguridad de la red de tranvías.

Las organizaciones sindicales reconocen el impacto que estas jornadas de paro pueden tener sobre los usuarios del transporte público en Barcelona, pero subrayan que la movilización busca “mejoras laborales” y “garantizar un servicio público de calidad”.

La plantilla de trabajadores del tranvía de Barcelona está formada por unas 250 personas, según datos sindicales.