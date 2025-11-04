Operativo sin incidentes
Desalojadas las 16 personas que ocupaban el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell
Las familias con menores que vivían en el espacio ya habían sido realojadas en una pensión por su condición de vulnerabilidad
REPORTAJE | "Solo pedimos un techo": la ocupación del viejo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell se resiste al desalojo ante el "riesgo de derrumbe"
Los Mossos d'Esquadra han desalojado este martes por la mañana, por orden judicial, el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sabadell, según ha confirmado la policía catalana.
En el momento de la intervención, que ha empezado sobre las 7 de la mañana, había una quincena de personas en el interior. El pasado lunes 27 de octubre, agentes de la Policía Municipal entregaron a las personas que vivían en el espacio una orden de desalojo del juzgado de instrucción número 3 de la ciudad, que les daba un plazo de 48 horas para abandonar el recinto.
El Ayuntamiento de Sabadell había advertido del riesgo de derrumbamiento del conjunto de edificios del complejo, propiedad del Estado, motivo por el cual avisó primero a los ocupantes y comunicó esta situación a la justicia.
