La Cursa de Bombers más femenina de su historia recupera la Via Laietana y desafía el récord de Catalunya

Basculando entre la alegría de los números -18.000 inscritos, una cifra que no se veía desde hace una década, de cuando Nike estaba al mando de la carrera, y que supone un sobre un 15% de aumento respecto al año anterior- y el vértigo de la responsabilidad que supone conseguir que el domingo todo fluya sin contratiempos ni incidencias, se ha presentado la Vueling Cursa de Bombers 2025.

Será el retorno a los orígenes de, tal y como ha señalado el concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, "una de las carreras históricas y de las rápidas" de Barcelona. Y es que será también la vuelta del circuito clásico, con el mítico descenso final hasta meta por una recuperada tras las obras Via Laietana.

Una edición que resalta en clave femenina, y es que el 41% de los participantes serán mujeres, una cifra que, según explicaba Escudé, supone "la más alta" de la carrera en sus 26 ediciones.

Un dato que demuestra la buena salud del atletismo popular impulsado estos últimos años por la figura de la mujer que ya este 2025 ha dejado registros de récord como los de la Mitja Barcelona (40% de participación femenina), la Cursa El Corte Inglés (que rozó el 48% de corredoras en meta), la Cursa Dir-Guàrdia Urbana (que manejó una cifra similar a la de Bombers) y la Unirun (donde las mujeres, por primera vez, eran mayoría).

Es por ello que en este 2025 la Cursa de Bombers "ha querido dar más visibilidad a las mujeres", tal y como ha explicado Roger Roca, director deportivo de la Cursa de Bombers. Y uno de los puntales a nivel competitivo de la carrera estará en la prueba femenina donde la vallense Marta Galimany y la manresana Txell Soler buscarán batir el ya longevo récord de Catalunya de 10k que pertenece a la exatleta olímpica Rosa Morató. Además, los dorsales numerados del 1 al 10, que tradicionalmente solían portar los corredores de la élite masculina, se repartirán entre las mujeres que compitan por la victoria de la carrera, entre ellas todas las campeonas de Catalunya de 800 metros hasta 10.000 metros incluyendo la campeona de cros.

Bombers por (muchas) causas

Una de las señas de la Cursa de Bombers, la que da nombre a la prueba, estará, una vez más, en la participación del cuerpo de bomberos , tanto locales como los procedentes de diferentes puntos del mundo. Serán un total de 358 que competirán ataviados con sus trajes y casco reglamentarios y, muchos de ellos, incluyendo el equipo completo cargando con las bombonas de oxígeno a cuestas.

En este sentido, se ha querido remarcar la vertiente solidaria con la que participan. Desde Bombers solidaris han destacado que ya llevan recaudados más de 30.000 euros que irán destinados a las diferentes iniciativas que el cuerpo de seguridad y emergencias ha puesto en marcha y esperan llegar a los 50.000 euros tras finalizar la carrera.