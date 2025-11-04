Castelldefels acoge su primera edición del Canicross, una carrera popular con perros

Castelldefels (Baix Llobregat) vivirá la primera edición del Canicross este domingo 9 de noviembre, una carrera popular de 'running' con perros, con salida y llegada en el Castell de Castelldefels, que forma parte de la Lliga Popular de Canicross de Catalunya.

El evento, organizado por el Club de Atletisme Sedentaris.cat con el apoyo del Ayuntamiento, combinará deporte, naturaleza y bienestar animal en un entorno privilegiado.

Características de la prueba

La prueba, de pequeño formato —con una participación prevista de entre 70 y 120 deportistas y sus compañeros de cuatro patas—, tiene como objetivo "dar a conocer esta modalidad deportiva y fomentar la participación ciudadana en actividades inclusivas, saludables y sostenibles", apunta el consistorio en un comunicado.

Además de la carrera, la ciudadanía podrá disfrutar de un curso de iniciación al Canicross impartido por la empresa Canix, colaboradora habitual de la Open Correpotes. El curso, de 6 horas de duración y con inscripción gratuita, combinará teoría y práctica para introducir a todos los interesados en este deporte que une personas y animales.

Las inscripciones, con un precio de 18 euros, se pueden realizar a través de un formulario 'online'.

Horario y actividades

La prueba comenzará a las 9:30 horas, con salidas de dos en dos y con una diferencia de unos segundos entre cada cajón de salida. A las 11 horas está prevista la salida del canicross infantil (gratuito e inscripción el mismo día de la prueba) y a las 11:30 horas tendrá lugar la entrega de premios y el sorteo final de regalos.

En cuanto a las categorías, habrá: Júnior Mixto (de 12 a 18 años); Sénior Masculino y Femenino (de 19 a 39 años); Veterano masculino y femenino (de 40 a 49 años); Máster (a partir de 50 años); y la categoría de perros pequeños (menos de 15 kilos, masculino y femenino).