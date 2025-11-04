Acaba el culebrón de la cafetería del hospital de Vilanova: amplían el horario y el Ayuntamiento permanece en el Consorci Sanitari comarcal

Finalmente, la sangre no ha llegado al río en el particular culebrón entre el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y el Consorci Sanitari de l'Alt Peneès i el Garraf (CSAPG) respecto a la polémica restricción de horarios de la cafetería del hospital Sant Antoni Abat. Tras haber puesto sobre la mesa el gobierno municipal su marcha del consorcio, muy molesto por el anuncio por parte del CSAPG de cerrar el servicio de cafetería del centro sanitario a partir de las 13:00 horas, el ente ha dado marcha atrás, y ha anunciado que recupera el servicio asistido en la cafetería hasta las 18:30 horas. Como respuesta, el alcalde Juan Luis Ruiz ha anunciado que el Ayuntamiento permanecerá en el Consorci.

El recorte horario se había empezado a aplicar el 20 de octubre, debido a motivos económicos, sustentados a su vez por la baja afluencia a la cafetería. La medida fue fuertemente criticada por los trabajadores y por el consistorio, que entendió la restricción horaria como "la gota que colmó el vaso" que se sumaba a una "situación precaria del equipamiento y de los trabajadores" del mismo, según declaró el alcalde Ruiz. Ese malestar provocó que el Ayuntamiento iniciara los trámites para salir del CSAPG. Eso sí, siempre se guardó la posibilidad de permanecer en él, si se daba un "punto de inflexión" por parte del Consorci.

Y ese punto de inflexión se ha manifestado este lunes, a través de un comunicado en que el CSAPG asegura haber evaluado las "repercusiones sociales" del anuncio de la restricción horaria y ha decidido ampliar el horario como "ejercicio de responsabilidad". "Asumimos, sin embargo, que esta rectificación supondrá un esfuerzo presupuestario adicional, el impacto del cual se tendrá que evaluar los próximos meses". Con estos mimbres, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú da también su brazo a torcer y ha anunciado que finalmente permanecerá en el Consell Rector del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

En este sentido, el alcalde Ruiz ha agradecido la rectificación y ha valorado que finalmente se hayan tenido en cuenta las afectaciones sociales y laborales que comportaba la reducción horaria del servicio.

El alcalde ha agradecido asimismo el compromiso de "presentar un paquete de inversiones necesarias a corto plazo en el hospital". A ello se suma la presentación del Pla Funcional del nuevo hospital, que hace que el gobierno municipal quiera "continuar formando parte del Consell Rector para seguir defendiendo los intereses de la ciudadanía".