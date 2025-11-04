Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Barcelona celebra los 25 años del programa pionero 'Escoles + Sostenibles'

Jaume Collboni ha destacado el compromiso de las escuelas en la lucha contra el cambio climático

Más de la mitad de las escuelas de Barcelona están en entornos "críticos" para la salud de los niños

El calentamiento global avanza hacia los 2,5 grados de media, uno por encima de la "línea roja"

Acto de bienvenido del nuevo curso 2025-26 en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

Acto de bienvenido del nuevo curso 2025-26 en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. / Ajuntament de Barcelona

Barcelona
Barcelona celebra esta semana los 25 años del programa municipal 'Escoles + Sostenibles', que promueve la educación ambiental y la cultura de la sostenibilidad en los centros educativos de la ciudad. Este lunes, el alcalde Jaume Collboni ha calificado el proyecto de "pionero" y ha recordado que "hace 25 años no era habitual hablar de sostenibilidad en las aulas"

Lo ha dicho en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento por el inicio de curso, en el que también ha participado la fundadora del programa, Teresa Franquesa, así como docentes, antiguos alumnos y unos 250 estudiantes de entre 5 y 16 años.

Collboni también ha afirmado que el proyecto "ha extendido la cultura de la sostenibilidad a las escuelas y ha tejido una red con las entidades de los barrios" y ha reconocido la visión de quienes entonces apostaron por él.

El alcalde ha agradecido a los niños su esfuerzo cotidiano, "con pequeños gestos que ayudan a preservar el planeta y hacen una ciudad más habitable", y ha señalado que la red educativa está contribuyendo a que Barcelona sea un referente en la lucha contra el cambio climático.

El programa

El programa, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2000, cuenta hoy con unos 440 centros adheridos que desarrollan proyectos sobre acción climática, alimentación sostenible, biodiversidad o ahorro energético.

En el curso 2025-2026, 45 centros se han sumado al Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible y otros 41 inician o renuevan su proyecto trienal dentro del programa.

"Un mundo mejor"

En su intervención, Franquesa ha remarcado que la idea con la que nación la iniciativa es que en las escuelas e institutos es un lugar en el que "es posible imaginar un mundo mejor y comenzar a hacerlo realidad".

"El programa nació cuando cambiábamos de siglo y Barcelona se preparaba para ser mejor y más sostenible y vimos claro que las escuelas no podían quedarse al margen de un proceso que implicaba a toda la ciudad", ha explicado.

Antiguos profesores y alumnos

Montserrat y Maria Antònia, dos antiguas profesoras que formaron parte del programa desde sus inicios, han repasado los cambios que ha vivido y han coincidido en el impacto positivo que ha tenido el proyecto en las familias de los centros.

También ha participado la exalumna Adriana Cervera, que ha recordado su experiencia como "muy bonita" y que le permitió descubrir que lo que hacía su colegio también sucedía en muchos otros.

Finalmente, Quim Fernández, otro antiguo alumno, ha agradecido haber formado parte porque pudo aprender de una forma "diferente y más práctica" y que la marcó para estudiar Ciencias Medioambientales cuando creció.

