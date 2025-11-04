Balmón insiste en que las ciudades crezcan "en vertical" para combatir la crisis de la vivienda en el área de Barcelona

"Si no salimos del marco de este tabú no podremos hacerlo". Lo dijo el alcalde de Cornellà de Llobregat y vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón, en un acto sobre vivienda en Sant Vicenç dels Horts hace unos meses. Como ya explicó este diario, hablaba el edil de empezar a apostar, en materia de vivienda, en crecer más "en vertical" que "en horizontal" para ayudar a combatir la actual crisis habitacional. Es decir, Balmón habló de aumentar la edificabilidad de las futuras promociones de vivienda para encajar más pisos en un ámbito con tan poco margen de crecimiento como es la región metropolitana de Barcelona, donde la mayor parte del suelo ya está construido o destinado a otros usos y las administraciones y promotoras buscan con bisturí espacios sobre el mapa en los que poder colocar nuevos edificios. Una demanda que Balmón ha vuelto a poner sobre la mesa este martes 4 de noviembre en el 'stand' del AMB en el Smart City Expo, en el recinto de Gran Via de Fira Barcelona.

Balmón ha insistido en que las políticas de vivienda deben tener el foco puesto en la región metropolitana, esa Barcelona de los más de cinco millones de habitantes, porque es "la única" parte de Catalunya con capacidad de garantizar el acceso a los servicios y otras necesidades. "Si es algo que realmente afecta, que nos preocupa a todos y que estamos de acuerdo, algo debemos claudicar", ha dicho el vicepresidente ejecutivo del AMB, quien ha insistido en que aumentar la densidad en estas zonas urbanas de la Gran Barcelona "no significa depredar". "Lo que necesitamos sólo se puede producir en la región metropolitana. La única forma de defender esta política de vivienda y que haya servicios públicos, solo puede pasar en este ámbito", ha añadido Balmón, quien ha vuelto a instar a "pensar menos en horizontal y más en vertical" para responder a las características del territorio, a la presión demográfica y a la construcción de vivienda pública.

"Densificar significa, sobre todo, encontrar en el gasto público una mejor orientación y un mejor aprovechamiento de los recursos. Lo que no podemos hacer, porque esto yo lo he vivido en la comarca del Baix Llobregat, es crecer y después tener un déficit público que hasta el día de hoy no se ha terminado de cerrar", ha remarcado Balmón con relación a los problemas que durante décadas y aún hoy han tenido que afrontar muchos de los polígonos de viviendas metropolitanos edificados durante el 'desarrollismo' franquista, cuando se construyó mucho, muy rápido y sin tener en cuenta todos los servicios requeridos para la población que llegaba ni las necesidades futuras de la misma.

Balmón no ha sido el único alcalde metropolitano en hablar de este crecimiento en vertical. En una charla posterior, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, ha recogido el guante de Balmón. Ha explicado González que Santa Coloma, una ciudad ya con una alta densidad poblacional en algunos barrios, no tiene un camino fácil para crecer y aumentar su oferta de vivienda, por lo que ha visto con buenos ojos la propuesta de Balmón para "crecer en ciudades como las nuestras, donde horizontalmente no tenemos la posibilidad de hacer grandes ampliaciones".