La camiseta de Rosalía en el videoclip de 'Berghain' es de esta tienda de Barcelona

Rosalía en Callao (Madrid).

Rosalía en Callao (Madrid). / Susana Paz

Patricia López Avilés

Barcelona
La nueva era de Rosalía ha llegado pisando fuerte: tras más de tres años sin ningún disco de la cantante, su nuevo single ‘Berghain’ ha logrado posicionarse dentro del top 10 de las listas más importantes de la música a escala internacional. Además, es el primer tema que conocemos de ‘Lux’, el álbum que saldrá a la venta el 7 de noviembre

Y es que su primer sencillo no ha dejado indiferente a nadie: su título, que hace referencia a una de las discotecas de música electrónica más famosas del mundo; su letra, que combina alemán, castellano e inglés; y su producción, que mezcla sonidos originales, han logrado captar la atención de millones de personas.

Narrativa y simbolismo

En él, junto a los artistas Björk e Yves Tumor, evoca a la desesperación mientras se supera el duelo de una ruptura. La letra apela a la intervención divina que, en palabras de Björk, es ‘la única manera de salvarse’.

El videoclip de la canción también está cargado de simbolismo y sigue una narrativa que esconde un profundo mensaje: se trata de una relación tóxica en la que la protagonista pierde su esencia por amor. 

En la última escena del videoclip se ve a la cantante convirtiéndose en una paloma que intenta huir de la casa donde se encontraba encerrada mientras sufría por un romance sin futuro.

Esta ave es un símbolo de esperanza en la religión, por lo que podría representar la transformación del dolor en libertad.

Los pensamientos intrusivos

Uno de los elementos más imponentes del videoclip es la orquesta que acompaña a Rosalía en cada escena, incluso cuando realiza tareas domésticas

Dicho instrumental se presenta como la materialización de sus pensamientos, unas voces que la atormentan mientras intenta rehacer su vida. De hecho, esto se confirma en el primer 'teaser' de la canción, que la cantante ha subido a su perfil de instagram.

En la escena aparece Rosalía seguida por un séquito de músicos mientras interpretan el culmen de la orquesta. Durante unos segundos, la artista aparece con una camiseta donde se ve escrita la frase: “My intrusive thoughts sound like this”, que en castellano podría traducirse como "mis pensamientos intrusivos suenan así".

Una marca catalana

Lo que muchos quizás no saben es que esta prenda es 'made in' Catalunya, concretamente de la firma de Cristina de Blas y Jimena R. Herrera, las diseñadoras de la marca barcelonesa CentsdeCels.

Y es que tan solo un año después de su primer lanzamiento, la marca de moda ha traspasado fronteras y ha llegado a otras 'celebrities' como Mushkaa, Julieta, Maria Hein o Nathy Peluso, entre muchas otras. 

No está a la venta

Además, no es la primera vez que Rosalía lleva una prenda de CentsdeCels, ya que también se puso una durante la Fashion Week de París.

Allí causó gran expectación con una camiseta en la que se leía la frase “My brain sounds” ("Los sonidos de mi cerebro", en español), algo que podría haber sido una pequeña pista de su nueva era.

De momento, hay malas noticias: las camisetas no están a la venta, ya que son modelos exclusivos pedidos por el equipo de la artista, pero en la web disponen de otros diseños de la marca, disponibles por tiempo limitado.

