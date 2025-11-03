Renfe inicia la reparación de las escaleras mecánicas de la estación de plaza Catalunya

Renfe ha iniciado la reparación de las escaleras mecánicas de la estación de plaza Catalunya de Rodalies en Barcelona, que consistirá en la sustitución integral de los elementos mecánicos y eléctricos de las cuatro escaleras, informa en un comunicado este lunes.

La renovación de las primeras dos escaleras (una de subida y otra de bajada) finalizará antes de acabar el año, mientras que en una segunda fase, a partir de enero, se actuará en las dos restantes.

Estos trabajos se enmarcan en el contrato de mantenimiento y mejora de ascensores y escaleras mecánicas que la compañía formalizó en febrero con la empresa TKE Elevadores España SLU, con una dotación global de 8,5 millones de euros en Catalunya.

De ellos, 4,5 millones se destinan a trabajos de mantenimiento correctivo y modernización de cerca de 90 ascensores y más de 40 escaleras mecánicas de distintas estaciones de la red de Rodalies, a fin de "mejorar la accesibilidad y confort de los usuarios".

En este sentido, desde enero de 2025 la compañía sigue desarrollando el plan de Medidas Urgentes, para el cual se han destinado 7 millones de euros para la renovación de escaleras y ascensores de una decena de estaciones de Rodalies.