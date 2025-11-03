Prueba de alerta de Protecció Civil en Catalunya: la alarma que han recibido 5 millones de vecinos del área de Barcelona

"Prueba de alerta de Protecció Civil en Catalunya". Esta es la literalidad del mensaje que Protecció Civil ha enviado a través de una alarma a más de cinco millones de personas a las 10:00 h de este lunes 3 de noviembre. Se trata de un nuevo simulacro de emergencia que han recibido los teléfonos móviles inteligentes que se encuentren en la veguería de Barcelona, es decir, en las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental.

El mensaje no lo han recibido únicamente aquellos que estén empadronados en alguna localidad de las mencionadas comarcas; el envío se ha realizado a todo aquel dispositivo que se encuentre de paso en estas zonas. El texto completo simulacro de alarma ha sido el siguiente: "Prueba de alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte".

Captura de pantalla de la alerta de Protecció Civil. / El Periódico

El Departament d'Interior considera que el sistema de envíos masivos a teléfonos móviles "es muy útil", ya que permite una difusión masiva en un espacio de tiempo muy corto. Se utilizará cuando Protecció Civil determine que es necesario dar instrucciones a la población sobre acciones que debe realizar, como puede ser el confinamiento ante un accidente químico o unas inundaciones, o bien acciones que debe evitar. Así, el mensaje de simulacro que Protecció Civil ha enviado sirve para testear el sistema de cara a una hipotética emergencia real.