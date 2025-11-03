Las playas de Barcelona cerraron la temporada 2025 con récord de visitantes

Las playas de Barcelona han despedido la temporada de baño 2025 con cifras récord. Según datos municipales, entre los meses de abril y octubre, estos espacios de la ciudad recibieron 5,3 millones de visitantes, un 18,8% más que el año pasado 2024. Una masificación que, en gran parte, se explicaría por el adelanto del calor de este año. Además, cabe recordar que el verano de 2025 ha sido el segundo más cálido de la historia en Catalunya.

La concejala de Salud, Marta Villanueva, ha señalado este lunes en rueda de prensa que uno de los grandes éxitos de la temporada ha sido la consolidación del servicio de apoyo al baño para personas con movilidad reducida, que ha registrado 48.563 usos, casi el doble que en 2024. La apertura de un nuevo punto en la playa del Bogatell y el traslado del servicio desde Sant Miquel a la Barceloneta, donde se ha estrenado un vestidor accesible, habrían contribuido a reducir esperas y mejorar la experiencia de los usuarios, que han valorado el servicio con un 4,7 sobre 5.

El espacio para perros en la playa de Llevant también ha ganado adeptos: 12.791 perros y 23.241 personas han utilizado esta área este verano, con una satisfacción media de 8,15 puntos.

Seguridad y civismo

Esta temporada de playas en Barcelona, la Guardia Urbana, con una sección específica de unos 80 agentes, ha interpuesto más de 34.000 denuncias por venta ambulante ilegal y ha intervenido 148.000 bebidas. Además, ha realizado 276 detenciones, en su mayoría por hurtos.

Playas de Barcelona verano 2025 / JORDI OTIX

Por su parte, el servicio de salvamento y socorrismo ha registrado 45.034 intervenciones (la mayoría de ellas preventivas), mientras que los Bombers de Barcelona han llevado a cabo 322 actuaciones marítimas.

En cuanto a la prohibición de fumar en las playas, desde el consistorio señalan que esta medida sigue "plenamente consolidada" y apunta a que se ha registrado "menos del 1% de fumadores en horario de servicio". No obstante, sí siguen encontrándose numerosas colillas. Además, por primera vez se han contabilizado 176 cigarrillos electrónicos tirados en las playas. En total, se han recogido cerca de 600 toneladas de residuos, un 40% menos en el agua que el año anterior.

En el 2022, Barcelona se convirtió en la primera ciudad española en declarar todas sus playas como espacios libres de humo. No se puede fumar ni en la arena ni en el agua. Este año, además, siete municipios más de la provincia se han sumado a esta iniciativa.

Los Puntos Lila, dedicados a la prevención y atención de víctimas de violencias machistas y LGTBIfóbicas, han ampliado el dispositivo nocturno este año en las playas de Somorrostro y Bogatell. En total, se ha contactado con 9.987 personas, la mayoría en acciones de sensibilización, con una valoración del servicio de 9,15 sobre 10.

El Centro de la Playa ha ofrecido 83 actividades educativas relacionadas con la sostenibilidad y biodiversidad, con la participación de unas 1.500 personas, mientras que el servicio de información ha atendido 42.740 consultas. La valoración global de las playas barcelonesas se mantiene en un notable (7,37 sobre 10).