Así está quedando la nueva prisión de Barcelona, que se inaugurará dentro de un año en la Zona Franca

El futuro centro penitenciario abierto de Barcelona, situado en la Zona Franca, encara la recta final de las obras y prevé entrar en funcionamiento después del próximo verano. Será la cárcel para reclusos en tercer grado más grande de Catalunya y la segunda diseñada y construida expresamente para este tipo de presos en semilibertad, después de la de Tarragona, mucho más pequeña e inaugurada en el 2023. Esto la hace externamente bastante distinta a una cárcel convencional, sin muros perimetrales ni rejas o concertinas, e internamente también se perciben la diferencia. El centro prevé acoger a 800 reclusos, divididos en dos módulos de cuatro plantas, y con cuatro presos por cada habitación.

Las nuevas instalaciones se ubican en un solar de 6.500 metros cuadrados, con una superficie construida de casi 13.000 metros cuadrados, el máximo permitido en la zona, en la esquina de la calle A y la calle 1, cerca de la parada de metro de la línea 10 Sur de Zona Franca, del Puerto de Barcelona y de la Ronda Litoral. El coste de la inversión asciende a 35,6 millones de euros. Las obras estructurales están prácticamente terminadas. Antes del verano se prevé tener el edificio amueblado y con todas las instalaciones y servicios, también de seguridad, en funcionamiento. Durante el verano se prevé realizar la formación para los trabajadores para que conozcan el espacio y su funcionamiento, y en septiembre se trasladarían a vivir los primeros internos.

El futuro centro está especialmente diseñado para acoger a presos que cumplen la pena de prisión clasificados en tercer grado penitenciario. Es decir, que sólo duermen en prisión entre semana y que de día salen para formarse y trabajar. El centro acogerá a hombres procedentes de la demarcación de Barcelona que hasta ahora cumplían la pena en tercer grado en las prisiones de Trinitat Vella y Wad-Ras de la capital catalana, que suman ambas una capacidad de 600 plazas.

Habitación con literas en uno de los módulos del futuro centro penitenciario abierto de Barcelona, en la Zona Franca / Pol Solà / Pau Cortina / ACN / ACN

Se ganarán, por tanto, 200 camas para internos en semilibertad y se centralizarán en un único espacio la gestión administrativa y las tareas de tratamiento. La puesta en marcha del nuevo equipamiento culminará con el cierre definitivo de la prisión de Trinitat Vella. Actualmente, Justícia tiene 113 trabajadores para 600 presos en tercer grado en las prisiones de Wad-Ras y Trinidad: 65 de tratamiento y rehabilitación y 48 de vigilancia interior. La plantilla aumentará en función del incremento de internos.

Las 800 plazas residenciales del futuro equipamiento están dispuestas en dos módulos independientes entre ellos, con una capacidad de 400 internos cada uno, que se distribuyen en cuatro plantas distintas, 100 en cada planta. Cada planta está subdividida en dos espacios autónomos, de 50 internos, y cada habitación cuenta con cuatro camas en literas. Las habitaciones no se cierran desde fuera y carecen de aseo propio, sino que los internos comparten baños con otras habitaciones del mismo pasillo.

Diseño distinto de un centro ordinario

Cada módulo dispone de un espacio central -el patio-, en torno al cual se desarrollará la vida diaria de los internos. La planta baja acoge los espacios comunitarios (comedor, sala de lectura-biblioteca, gimnasio, aulas de formación, sala de televisión) y un área de atención individualizada con despachos de entrevistas para realizar el seguimiento de los internos. En cambio, a diferencia de las prisiones de régimen cerrado, no existe polideportivo, economato o talleres de actividades laborales, ya que se pretende que los internos realicen estas actividades fuera del centro e insertados en la comunidad. En el sótano se han habilitado el aparcamiento de los trabajadores y el archivo penitenciario, que también encabezará documentación procedente de otras prisiones.

Exterior del futuro centro penitenciario abierto de Barcelona, en la Zona Franca / Pol Solà / Pau Cortina / ACN

El nuevo centro abierto tiene un diseño con una visión más residencial de los espacios, propia del cumplimiento de la pena en tercer grado, que prescinde de los elementos de seguridad de un centro cerrado, como muros, rejas o concertinas. Incluso las puertas de las celdas, o habitaciones, como se llaman aquí, pueden abrirse siempre desde el interior. También hay despachos justo en la entrada, antes de superar los controles de seguridad, por los internos que ya sólo se realizan visitas con los profesionales de tratamiento, y ni siquiera duermen en el centro. Igualmente, se han reducido el número de locutorios o salas para visitas de abogados y familiares, ya que estas comunicaciones se pueden realizar fuera de la cárcel.

La entrada al centro se realiza desde una rampa abierta a la calle, con baldosas típicas del Eixample barcelonés, y con puertas de cristal, todo un símbolo de lo que se pretende que sea un edificio amable y abierto. Una vez en el vestíbulo, los internos deben dejar en taquillas de seguridad los elementos prohibidos en el edificio, como casco de moto, teléfonos móviles u objetos peligrosos. Pasan el resto de pertenencias por un escáner y ellos por un arco detector de metales. Con una tarjeta personalizada y una cámara de control biométrico facial pasan por el turno de seguridad y acceden a la zona residencial.

Tarjetas y videocámaras

A partir de ahí tienen autonomía para moverse por donde quieran siempre que su tarjeta identificadora lo permita. Es decir, pueden acceder al patio y servicios comunes de su módulo, pero sólo pueden entrar en la planta de su habitación y en la habitación que les corresponde, en ninguna otra. Las cámaras de videovigilancia bastante disimuladas y la tarjeta identificadora para abrir las puertas de los lugares donde sí pueden estar permite seguir todos los movimientos, controlados desde el llamado 'bunker' de seguridad, situado en el vestíbulo de entrada.

Un elemento distintivo de un centro como éste es que algunos presos pueden tener teléfonos móviles dentro, siempre que no tengan conexión a Internet ni cámara. Es decir, que pueden realizar y recibir llamadas o mensajes SMS. Quienes no tengan permiso o medios económicos para tenerlos pueden pedir puntualmente a los responsables de la prisión.

Taquillas de seguridad en la entrada del futuro centro penitenciario abierto de Barcelona, en la Zona Franca / Pol Solà / Pau Cortina / ACN / ACN

Rosa Maria Martínez, jefe de servicio de Medio Abierto de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, explica a ACN que un aspecto importante del edificio es que desde fuera parece un edificio más de la ciudadanía. "Queremos que se integre en la ciudad, como un edificio más, un edificio en el que hay personas que necesitan un tipo de apoyo y acompañamiento", relata. "Para nosotros es importante, porque no etiqueta y porque ayuda a que la persona sienta que es un ciudadano más y que debe trabajarse en algunos aspectos. Es importante pensar que el escenario, la forma en la que vives y el lugar donde vives modula muchas veces el comportamiento, y el hecho de que sean espacios amables y dignos ayuda también a tener un comportamiento mucho más normalizado", concluye.

Menor tasa de reincidencia

Según un informe de 2020 del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat, la tasa de reincidencia entre las personas que han pasado por el medio abierto es al menos 6 puntos más baja que la media global, que es del 21,1%. Concretamente, los excarcelados que han pasado por el tercer grado y un piso de unidad dependiente tienen una reincidencia del 14,8% y los que han sido clasificados directamente en tercer grado tienen una tasa del 10,1%. Los otros presos que han pasado por el tercer grado y otras medidas de semilibertad y medio abierto no superan el 6,5% de reincidencia.

La intención del tercer grado es que los presos hagan la transición entre el régimen cerrado y la libertad de la mejor forma posible. Justicia incluso promueve que haya presos que directamente empiecen a cumplir la pena en tercer grado si sus circunstancias ayudan o lo aconsejan. La media de estancia de los internos en centros abiertos es de unos tres años, pero las circunstancias personales de cada interno afectan mucho cómo vive cada uno este período. Por ejemplo, no es lo mismo un interno que ya tenga red social, de amistades, familiar y laboral en el exterior, que uno que no tiene y tenga que reconstruirlo o construirlo de nuevo. De hecho, un 20% de los presos en régimen abierto tienen pocas relaciones con el exterior y muchos fines de semana, cuando podrían pasarlo entero fuera del centro, se quedan porque no tienen dónde ir o qué hacer. También hay quien quiere retornar del régimen abierto al cerrado, por el miedo a la transición hacia la libertad o la falta de recursos económicos para vivir en libertad.

Lavabos de uno de los módulos del futuro centro penitenciario abierto de Barcelona, en la Zona Franca / Pol Solà / Pau Cortina / ACN

Rosa Maria Martínez explica que el centro está pensado justamente por las necesidades de las personas que se encuentran en tercer grado penitenciario. "El tercer grado penitenciario significa que las personas igualmente están cumpliendo una condena, es decir, una pena privativa de libertad, pero hay parte de su itinerario que le echarán de prisión. Este centro responde a todas las necesidades que necesita un centro abierto. Una muy importante es que está muy bien comunicado con la red de transporte público", remarca.

"El plan de trabajo que se hace con las personas que llegan al centro abierto justamente es un plan que debe incidir en la comunidad. La persona debe dar respuesta y debe atender aquellos requisitos y objetivos que se le marcan y que todos están pensados en la comunidad. Normalmente, en los centros abiertos, las personas tienen un nivel de comportamiento adecuado, correcto. No hay incidencias. Y en este sentido, los espacios de este centro son dignos, abiertos, las personas circularán con autonomía. Es un concepto muy distinto al que es un centro ordinario", explica.

Idealizan la salida de prisión

Añade que "el cumplimiento que deben hacer estas personas es estar en la comunidad": "Esto es más difícil, porque una persona que ha estado un tiempo en un centro ordinario idealiza la salida al exterior, la vuelta a una familia, cuando normalmente la familia ya se ha recolocado y ha evolucionado de una manera determinada. También idealiza la red de apoyo social, que probablemente ya deje de tener, e idealiza el apoyo económico".

"Es un evento crítico importantísimo y un momento en que el equipo multidisciplinario de tratamiento hace cojín, acompaña y hace seguimiento para darle las fortalezas que necesita para estar en la comunidad", remarca. El equipo multidisciplinario debe valorar que esta persona realmente tenga un trabajo adecuado, que siga las normas o que si tiene un problema de salud mental o de toxicomanías siga el tratamiento específico. "Y eso es lo que pedimos a las personas. Cuando las personas llegan a un centro abierto, sobre todo lo que les pedimos es honestidad. Es decir, que aquí la gente estamos para ayudarles, pero necesitamos honestidad y que nos compartan cuáles son sus carencias y debilidades", añade.