Nvidia y Lenovo se suman al ‘gemelo digital’ del área de Barcelona para que dé un “salto de escala”

Los gigantes tecnológicos Nvidia y Lenovo han alcanzado un acuerdo con la 'startup' estadounidense Aretian, impulsora del 'gemelo digital' de la región metropolitana de Barcelona—que abarca a más de cinco millones de personas— para potenciar esta herramienta digital que busca analizar con el máximo detalle posible el urbanismo, la economía y la radiografía social de las urbes de la metrópolis barcelonesa.

El gemelo es un modelo virtual de las ciudades de la región metropolitana que utiliza los datos y la inteligencia artificial para entender, simular y modelar el futuro de las urbes. Los desarrolladores del esta herramienta lo han "ampliado substancialmente" a lo largo del último año, tal y como señala el fundador de Aretian, el urbanista Ramon Gras, ya han pasado de analizar el territorio metropolitano por secciones censales a hacerlo por parcelas, lo que permite "un análisis mucho más detallado y preciso" —"250 veces más preciso", para ser exactos—. De modo que se ha pasado de estudiar unas 3.400 secciones censales de la región metropolitana a unas 753.000 parcelas, también, de la Gran Barcelona.

Los resultados se han presentado este lunes 3 de noviembre en una jornada de la mano de Barcelona Global —asociación que, junto con la Fundación Torras, ha impulsado el proyecto de Aretian—en el auditorio de Telefónica y que ha contado con la participación de múltiples representantes de la administración pública y de empresas tecnológicas punteras como Nvidia y Lenovo. A las puertas del Smart City Expo, las tres compañías han avanzado así el camino que empiezan a recorrer conjuntamente desde ahora para dotar al gemelo de la tecnología más avanzada y explotar sus máximas potencialidades.

Ahora, el propio Gras ha señalado que esta alianza con las dos grandes empresas tecnológicas supondrá "un salto de escala" que permitirá superar las barreras tecnológicas con las que empezaba a toparse el 'software'. Entre otras cuestiones, el 'gemelo digital' migrará a una plataforma de Nvidia y se "musculará" con los chips de inteligencia artificial (IA) de Lenovo para "reducir el coste computacional" de los análisis y operaciones del programa de Aretian.

Un nuevo impulso

Entre otras cuestiones, la tecnología que aporten Nvidia y Lenovo permitirá que el gemelo pase a ofrecer una imagen "fotorealista" y mejorar el análisis de distintos indicadores "en tiempo real". En esta misma línea, permitirá llevar a cabo simulaciones urbanísticas con una mayor precisión y analizar las oportunidades que estas ofrecen, o no.

Miguel Terol, Gerente técnico de ventas, HPC y AI Lead en Lenovo, ha remarcado que esta alianza suponen un "refuerzo" de un vínculo que Lenovo "tiene con la ciudad desde hace años". Terol ha enfatizado en el vículo que tienen ya desde hace años con el Barcelona Supercomputing Center —Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)— y que ha permitido empezar a usar la tecnología para el análisis en tiempo real de las ciudades. "Con la colaboración con Aretian y Nvidia podemos aportar nuestra experiencia en el desarrollo de 'smart cities'.

Jumbi Edulbehram, Director de Espacios Inteligentes y Sector Público Global en Nvidia, y Miguel Terol, Gerente técnico de ventas, HPC y AI Lead en Lenovo, en un acto organizado por Barcelona Global en el marco del 'gemelo digital' metropolitano. / Jordi Otix

Por su parte, Jumbi Edulbehram, Director de Espacios Inteligentes y Sector Público Global en Nvidia —primera empresa del mundo en alcanzar los cinco billones de dólares de valoración gracias al impulso de la IA—, ha remarcado la necesidad que, más allá de impulsar la tecnología, esta tenga una aplicación en la mejora de la vida de la gente. En esta línea, ha celebrado las ventajas que permite la inteligencia artificial en hacer más accesibles herramientas como las de Aretian y ha apuntado que la colaboración entre las tres empresas permitirá "superar los límites" del análisis urbanístico a través de los datos y la tecnología.

Una ciudad con "mirada al futuro"

Al inicio del acto, Chema Casas, Director General de Telefónica, ha celebrado que Barcelona es siempre "una ciudad pionera y con mirada al futuro" y ha aseverado que el 'gemelo digital' es "una nueva oportunidad" para avanzar en este camino y "consolidar Barcelona como un referente" en inteligencia artificial. "Barcelona tiene una gran oportunidad: convertirse en una de las primeras ciudades del mundo en contar con un gemelo digital plenamente integrado", ha manifestado el Director General de Telefónica, quien ha anunciado su intención de trabajar "codo con codo" con sus impulsores para lograrlo. Por su parte, Ramon Agenjo, presidente de Barcelona Global, ha indicado que Barcelona parce estar siempre detrás de algo importante. En esta línea, ha reivindicado que este lunes 3 de noviembre es "uno de estos días en los que empezamos una de esas cosas importantes" y con los que la capital catalana y su metrópolis "buscan ser relevantes a nivel internacional".

Mesa redonda moderada por la directora adjunta de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, con Anna Gener, CEO en Barcelona de Savills España; Oriol Fernández, gerente de reactivación Badalona; y Albert Ferrer, jefe del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, en un acto sobre el 'gemelo digital' organizdado por Barcelona Global. / Jordi Otix

El evento ha contado también con distintas mesas redondas para analizar el futuro de la Barcelona metropolitana y las posibilidades que ofrecen nuevas herramientas como la diseñada por Aretian. En la primera, moderada por la directora adjunta de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, han participado Anna Gener, CEO en Barcelona de Savills España; Oriol Fernández, gerente de reactivación Badalona; y Albert Ferrer, jefe del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Entre otras cuestiones, los ponentes han hablado de la necesidad de planear de forma conjunta y superar el marco de la ciudad de Barcelona para que las distintas administraciones y empresas de la metrópolis puedan ir de la mano en ámbitos como la vivienda o la movilidad.