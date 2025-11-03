Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma en el móvil este lunes por la mañana

Protecció Civil enviará una alarma a más de cinco millones de personas a las 10:00 horas de este lunes 3 de noviembre. Se trata de un nuevo simulacro de emergencia que recibirán todos los teléfonos móviles inteligentes que se encuentren en la veguería de Barcelona, es decir, en las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental.

El mensaje no lo recibirán solamente aquellos que estén empadronados en alguna localidad de las mencionadas comarcas, el envío se realizará a todo aquel dispositivo que se encuentre de paso en estas zonas. El texto del simulacro de alarma será el siguiente: 'Prueba de alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte'.

El Departament d'Interior considera que el sistema de envíos masivos a teléfonos móviles "es muy útil", ya que permite una difusión masiva en un espacio de tiempo muy corto. Se utilizará cuando Protecció Civil determine que es necesario dar instrucciones a la población sobre acciones que debe realizar, como puede ser el confinamiento ante un accidente químico o unas inundaciones, o bien acciones que debe evitar. Así, el mensaje de simulacro que Protecció Civil enviará el próximo lunes sirve para testear el sistema de cara a una hipotética emergencia real.

¿Qué se debe hacer con el mensaje?

El mensaje, que se enviará en catalán, castellano e inglés, llegará acompañado de un sonido estridente diferente del resto de sonidos del teléfono. Las personas que lo reciban no deben llamar al 112, ni realizar ninguna acción más allá de leer el mensaje y pulsar la tecla que aparezca en pantalla para que el sonido finalice. Protecció Civil aconseja que quienes, por razones de trabajo o por sensibilidad a los sonidos, no quieran recibir el mensaje, deberán poner el teléfono en modo avión o apagarlo (aunque algunos modelos reproducen igualmente la alerta).

Dado que la herramienta desarrollada por el Estado es anónima y no incluye ningún sistema de verificación automática de la recepción, la Generalitat habilitará —como en las pruebas realizadas hasta ahora— una encuesta para que los ciudadanos informen de si han recibido o no el mensaje, en qué idioma, de qué compañía son, entre otras cuestiones. Se trata de una encuesta anónima que no recoge datos personales.

En la presentación de la prueba, celebrada este martes en la sede del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, participaron la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, y la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany. "Continuamos avanzando en la construcción de un sistema de protección civil más robusto, moderno y cercano, que sitúa la seguridad de las personas en el centro de la acción de gobierno", ha afirmado Pilar Díaz. Por su parte, Cassany ha manifestado que este tipo de simulacros "ayudan mucho a difundir la herramienta entre la ciudadanía, a que conozcan el sistema y se familiaricen con el mensaje". "También nos sirven para comprobar que todo funciona correctamente y nos dan la seguridad de que el día que necesitemos enviar una alerta por una emergencia real, el sistema será efectivo y eficiente".