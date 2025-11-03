El 'gemelo digital' metropolitano concluye que a Barcelona le falta suelo para construir 90.000 pisos que estima necesarios

En el actual contexto de crisis de acceso a la vivienda, la falta de oferta es uno de los principales retos que reclaman afrontar agentes tanto del mundo económico como social. Sobre todo, si se tienen también en cuenta las proyecciones de crecimiento demográfico, que vaticinan un aumento de la población en áreas urbanas. Un reto mayúsculo en el caso de una zona tan densamente habitada y urbanizada como son Barcelona y su área metropolitana que, de hecho, cuentan con varios de los kilómetros más densamente poblados de toda Europa.

En los últimos meses, el 'gemelo digital' de la región metropolitana —que abarca a más de cinco millones de personas— ha analizado el conjunto de parcelas de toda la Gran Barcelona susceptibles de que se construya nueva vivienda y qué volumen de pisos y otras modalidades sería necesario promover para alcanzar unos índices de densidad "óptimos". Es decir, que, a su parecer, permitan la mejor conjunción entre vivienda, servicios, transporte y economía en un mismo ámbito.

En el caso de la capital catalana, la ‘startup’ estadounidense Aretian Urban Analytics and Design, liderada por el urbanista Ramon Gras y creadora del 'gemelo' de la Gran Barcelona —un modelo virtual de las ciudades de la región metropolitana que utiliza los datos y la inteligencia artificial para entender, simular y modelar el futuro de las urbes—, estima que, para alcanzar su densidad óptima, se deberían construir unas 126.000 nuevas viviendas. Sin embargo, estiman, con el planeamiento y las normativas actuales sólo hay margen para edificar unos 40.000 pisos. Esto implica un déficit de unas 90.000 viviendas que el modelo urbanístico de Aretian ve necesarias para alcanzar esos niveles de cohesión urbana ideales. Para, en resumen, acercarse lo máximo posible a esa ‘ciudad de los 15 minutos’, ese modelo en el que las necesidades y servicios que puedan requerir los ciudadanos se encuentren a unos 15 minutos andando o en bicicleta de prácticamente cualquier punto del municipio.

El estudio de Aretian, de la mano de las proyecciones del Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), estima que la región metropolitana de Barcelona deberá sumar unas 475.000 viviendas en los próximos 20 años, lo que se traduciría en unas 700.000 personas. El gemelo de la ‘startup’ estadounidense ya había analizado las densidades óptimas de población por municipios en un estudio que se publicó hace un año.

En este tiempo, los desarrolladores del gemelo lo han "ampliado substancialmente", tal y como señala el propio Gras, y han pasado de analizar el territorio metropolitano por secciones censales a hacerlo por parcelas, lo que permite "un análisis mucho más detallado y preciso" —"250 veces más preciso"—. Unos resultados que presenta este lunes 3 de noviembre en una jornada de la mano de Barcelona Global —asociación que, junto con la Fundación Torras, ha impulsado el proyecto de Aretian—en el auditorio de Telefónica y que cuenta con la participación de múltiples representantes de la administración pública y de empresas tecnológicas punteras como Nvidia y Lenovo.

Viviendas multifamiliares de Barcelona en el 'gemelo digital' de la región metropolitana. / Cedida por Aretian

Al no poder, a priori, ubicar esas casi 90.000 viviendas en Barcelona ciudad, el análisis de Aretian las redistribuye a lo largo de la región metropolitana. Eso sí, en función del margen que estas tengan también para crecer. El estudio de la 'startup' ya indicaba que una de cada tres ciudades de la Gran Barcelona ya superaban sus niveles óptimos de densidad por lo que incluso recomienda un decrecimiento y esponjar sus zonas más pobladas. En cualquier caso, el análisis de Aretian ofrece propuestas que, después, pueden estudiar las respectivas administraciones y analizar hasta que punto les conviene. En el conjunto de la metrópolis, el gemelo identifica un total de 29.000 parcelas candidatas a albergar nuevos inmuebles y en las que se deberían repartir, con los criterios urbanísticos actuales, esas 475.000 viviendas.

Otros proyectos impulsados en el último año

Más allá del estudio sobre nueva vivienda, durante los últimos meses, el 'gemelo digital' de la Región Metropolitana de Barcelona ha desarrollado e integrado otros cuatro casos de estudio que abordan los principales retos de la región metropolitana y que se expondrán también a lo largo de la jornada del lunes. Estos ejemplos incluyen también un análisis de los 433 polígonos industriales que operan hoy en la región y que permita a empresas o administraciones analizar las fortalezas y debilidades de los mismos para poder actuar en consecuencia o un análisis de flujos de movilidad de Badalona para optimizar la instalación de 500 cámaras de videovigilancia en su término municipal y con las que el gobierno local aspira a convertirse en "un referente a nivel estatal en seguridad ciudadana".

Desde Barcelona Global remarcan que el 'gemelo digital' metropolitano ha pasado ya de la fase de análisis a la de implementación con estos proyectos, que ahora aterrizan en el territorio. Con todo, Remarcan que "falta la validación". Es decir, que el siguiente paso es que estos modelos terminen de germinar y luego medir los resultados al cabo de seis meses, un año y demás. En definitiva, mantener una trazabilidad para ver los resultados que se desprenden de los mismos y revisar si es necesario o no ajustar los modelos. En general, todavía no se ha llegado a este punto, pero confían en empezar a hacerlo próximamente.