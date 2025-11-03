En el barrio de Santa Rosa
Detenido un hombre en Santa Coloma por transportar 250 gramos de marihuana en un patinete eléctrico
El arresto se produjo el viernes 31 de octubre, tras un control preventivo de seguridad
Santa Coloma acumula 400 patinetes eléctricos trucados en el depósito municipal de vehículos
Agentes de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet detuvieron el pasado viernes, 31 de octubre, a un individuo acusado de tráfico de drogas que utilizaba un patinete eléctrico para desplazarse y transportar sustancias estupefacientes.
La intervención tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas en el barrio de Santa Rosa, durante un control preventivo de seguridad. Los agentes pararon al conductor de un patinete eléctrico y, ante su evidente estado de nerviosismo, procedieron a su identificación y posterior cacheo.
Durante la inspección, los policías localizaron varios paquetes que contenían sustancias estupefacientes. En total, se intervinieron 250 gramos de marihuana y 100 gramos de hachís. El individuo fue detenido de manera inmediata y trasladado a las dependencias de los Mossos d'Esquadra, donde quedó bajo custodia policial antes de ser puesto a disposición judicial.
Asimismo, el patinete eléctrico utilizado para el transporte de la droga fue intervenido y trasladado al depósito municipal.
