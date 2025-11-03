La suspensión de licencias en Barcelona paraliza la apertura de un bingo en el Maremagnum

Podría convertirse en el 16º bingo de Barcelona, pero el proyecto de Bingotar Global 2023 SLU para abrir un local en el Maremagnum permanecerá congelado al menos hasta el próximo julio, cuando finaliza la moratoria de licencias de salas de juego que decretó el Ayuntamiento de Barcelona el pasado verano, y que podría prorrogarse un año más, hasta 2027. Se trataría del traslado de la actividad que hasta ahora desarrollaban en Tortosa (Baix Ebre) y que forma parte del grupo Inverama (de la familia Suqué Mateu, al timón de los casinos de Barcelona, del Castillo de Peralada y de Tarragona). El bingo en cuestión ya cuenta con autorización de la dirección de Tributs i Jocs de la Generalitat. Sin embargo, para arraigar en la capital catalana precisa del visto bueno del consistorio.

Abrir un bingo es misión casi imposible en Barcelona por el doble filtro que precisa. Para empezar la Generalitat ha topado en 75 las instalaciones de este tipo en toda Catalunya. Hasta ahora hay 73 autorizadas, de las que 68 están abiertas, más cinco autorizadas y pendientes de permiso de apertura y funcionamiento (como la de Barcelona) y otras dos sociedades que han pedido abrir nuevos bingos, en estudio desde hace casi tres años. Otras solicitudes presentadas posteriormente se han descartado por estar cubierto el cupo, informa la dirección general de Tributs i Jocs, dependiente de la Conselleria d'Economia i Finances.

En Catalunya, la Generalitat tiene la competencia exclusiva en materia de juego, apuestas y casinos, incluyendo la creación y autorización de juego y apuestas y su regulación; la regulación y control de los locales, instalaciones o equipaciones, y la determinación de su régimen fiscal.

Pero, además, los municipios tienen la última palabra. Fuentes municipales subrayan que el consistorio "tiene reconocida la competencia para regular urbanísticamente las condiciones de implantación de los establecimientos de juego, siempre que estén cuidadosamente justificadas" y sean respectuosas con los principios de libre mercado.

Oferta estabilizada hace 6 años

En el caso de Barcelona, el permiso de apertura es inviable en la actualidad porque la ciudad ya contaba con una restrictiva normativa al respecto de 2021, que fija distancias respecto a escuelas y demás equipamientos ciudadanos, entre otros requisitos para su emplazamiento, aunque previamente ya hubo otra suspensión. De ese modo, desde 2019 la oferta permanecía estable con 51 negocios del sector --35 salones de juego, 15 bingos y un casino--.

Sin embargo, este 2025 una sentencia del Tribunal Supremo anuló parcialmente ese Plan Especial Urbanístico, lo que ha llevado al consistorio a preparar otra regulación y a declarar una suspensión de licencias en relación con los juegos de azar de un año prorrogable a otro, para evitar aperturas mientras tanto. Esta afecta a los epígrafes de salón de juegos, bingo y casinos de juego, motivo por el cual actualmente "no se podría instalar ningún bingo en el Maremagnum", recalca el ayuntamiento.

En concreto, los artículos suspendidos por el Supremo se referían concretamente a la prohibición de instalar establecimientos de juego a menos de 800 metros de centros educativos y a menos de 450 metros de espacios sensibles como centros sanitarios o equipamientos para jóvenes. El tribunal recriminó que los requerimientos a las empresas debían ser "justificados, proporcionales y respetuosos con los principios de libre mercado y libertad de establecimiento".

La nueva regulación en la que trabaja Barcelona persigue ese cumplimiento, pero dando "cobertura legal al objetivo de la ciudad de proteger la infancia y otros colectivos vulnerables". De hecho, si el plan de 2021 no hubiera sido tumbado, el potencial bingo del Maremagnum no tendría cabida por las distancias con algunas actividades del perímetro cercano, señalan fuentes del sector. Habrá que ver si la nueva redacción flexibiliza criterios y abre o no la puerta a este negocio en el Port Vell.