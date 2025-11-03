Bettair amplía su planta en L'Hospitalet para impulsar el negocio de medición de emisiones

La empresa Bettair Cities, que ha desarrollado una tecnología innovadora de medición de la contaminación del aire, ha doblado la superficie de sus instalaciones en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) para su crecimiento y su apuesta por el mercado internacional. Con la ampliación de la superficie, que ha pasado de 500 a 1.000 metros cuadrados, la compañía gana espacio para ensamblar, calibrar y empaquetar los dispositivos que produce, así como para continuar desarrollando su 'software', según ha explicado a EFE el consejero delegado de Bettair Cities, Josep Perelló.

La 'startup' catalana ha creado una tecnología basada en algoritmos con IA que permite medir la contaminación del aire con el mismo rango de precisión que las estaciones tradicionales de monitorización, pero con un coste muy inferior y de forma escalable.

Sus sensores se instalan en distintos puntos de las ciudades y capturan información sobre los gases y las partículas contaminantes sin necesidad de realizar ningún tipo de calibración, a diferencia de los sistemas empleados hasta el momento. De esta manera, es posible recolectar gran cantidad de datos sobre las emisiones reales y crear "mapas de contaminación" mucho más "fidedignos", ha recalcado Perelló.

La demanda de esta tecnología por parte de ciudades y de industrias e infraestructuras como puertos, vertederos o depuradoras que buscan instrumentos para guiar sus políticas de reducción de emisiones se ha disparado en los últimos años. Y con ella, la facturación de la compañía, que no da datos concretos.

Entre los casos de uso, Perelló destaca la colaboración con la Generalitat. La administración catalana cuenta con un centenar de estaciones de medición de la contaminación, situadas en unos 70 municipios, lo que deja sin cubrir una gran parte del territorio, que cuenta con ciudades de 50.000 o 100.000 habitantes. "Nuestra tecnología ayuda a complementar esa información y a obtener datos más robustos", ha subrayado el CEO de Bettair.

La firma pone su plataforma de monitoreo también a disposición de científicos e investigadores que buscan tecnologías fiables. Entre otros, la utilizan ya el Barcelona Super Computing (BSC), ISGlobal, el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Catalunya (CTTC) o el Centro Helmholtz de Investigaciones Ambientales (UFZ). También está colaborando con la Universitat Rovira i Virgili (URV) y la Petroquímia de Tarragona.

Foco en el mercado internacional

Bettair ha dado el salto al mercado internacional de la mano de la catalana Dnota, que es uno de sus accionistas, y cuenta ya con presencia comercial en más de 50 países, con un peso especial en Europa, Oriente Medio y África. Pese a que el mercado nacional sigue creciendo, Perelló ha destacado que la compañía está enfocada en la expansión internacional, con América Latina como uno de los principales objetivos. "Acabamos de arrancar en estos países", ha admitido.

De hecho, el mercado exterior aporta ya más volumen de facturación que el nacional. De momento, Bettair y Dnota cuentan ya con distribuidores en México, Colombia y Brasil, países que han mostrado interés por esta tecnología de medición de las emisiones contaminantes más económica, y han abierto una filial en Florida para crecer en EEUU.

Bettair recibió este año el Premio en la categoría de Anticipación y la máxima distinción como Empresa Positive Industry 2025 de Amec —la asociación de empresas industriales internacionalizadas—, que reconoció su capacidad de anticiparse a los retos urbanos y su liderazgo en soluciones tecnológicas.