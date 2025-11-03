Impulso a la electromovilidad
Barcelona pondrá en marcha estaciones de carga mixta para coches y motos
La ciudad triplicará la potencia de los puntos para turismos en la vía pública para disminuir a la mitad el tiempo de recarga
Barcelona crea un observatorio de la moto para reducir un 30% los accidentes "de forma inmediata" y eliminarla de las aceras
El Ayuntamiento de Barcelona se propone imprimir velocidad en la transición hacia la movilidad eléctrica en especial en el parque de motos y ciclomotores que circulan por la ciudad. Endolla Barcelona, que gestiona la red pública, está poniendo en marcha las primeras estaciones mixtas que permiten la recarga simultánea de coches y motos, optimizando el uso del espacio en la vía pública. Una de ellas es la que ya funciona en la calle Europa.
Las motos y ciclomotores representan casi cuatro de cada diez vehículos en Barcelona. Mientras la adopción del coche eléctrico avanza lentamente, la transición en el sector de las dos ruedas está siendo algo más dinámica. Según los datos de finales de 2024, cerca del 18% de los 37.800 ciclomotores y un 2,6% de las 236.200 motocicletas ya son eléctricos. En cambio, entre los casi 470.000 coches registrados, solo algo más del 1% utiliza esta tecnología. El objetivo del Ayuntamiento es ambicioso para las dos ruedas: que el 20% de las motos y el 50% de los ciclomotores sean a corto plazo eléctricas, y se alcance hasta el 60% y 100%, respectivamente, en los próximos cinco años. Para ello será esencial otra de las medidas previstas, a la espera de que el Ayuntamiento las detalle: la concesión de ayudas públicas para acelerar la transición hacia la moto eléctrica.
Para el coche
Asimismo, la red de puntos de carga del Ayuntamiento de Barcelona, formada por 1.035 puntos, prevé reducir a la mitad el tiempo de recarga en la vía pública en 2026. Endolla Barcelona iniciará la puesta en marcha de los primeros diez puntos de recarga de 160 kW en la vía pública a principios de año, que permitirá triplicar la potencia actual y reducir a la mitad el tiempo de recarga de los vehículos. Con ello inicia una transformación progresiva del conjunto de la red.
En el caso de los puntos de recarga que tiene distribuidos en 13 aparcamientos BSM, se propone duplicar la potencia, aportando mayor autonomía a los vehículos en el mismo periodo de tiempo. Estos puntos son actualmente de recarga lenta, para vehículos que descansan toda la noche en los aparcamientos. No obstante, la demanda de los usuarios se centra en la carga rápida.
Un 13% más de uso
La ciudad ha desplegado una amplia red de puntos de recarga para avanzarse e impulsar la adopción de la movilidad eléctrica, pero la ciudadanía aún no la ha adoptado al mismo ritmo. Actualmente, Endolla Barcelona cuenta con más de 53.500 usuarios y ha alcanzado una media de 17.000 recargas mensuales, un 13% más que el año anterior, con un consumo energético de 245.000 kWh mensuales. La energía que se distribuye a través de estos puntos es 100% renovable.
“La adaptación de la infraestructura de Endolla Barcelona es imprescindible para seguir siendo una red de referencia que acompañe a la ciudadanía en la transición hacia el vehículo eléctrico", afirma la primera teniente de alcaldía y presidenta de BSM, Laia Bonet.
En esta línea, la app SMOU de Endolla Barcelona permite programar la recarga del vehículo eléctrico indicando la hora de salida y la energía necesaria en 19 aparcamientos de la red pública de BSM. La misma red también habilitará nuevas formas de pago para el servicio de recarga en superficie, incluyendo opciones sin identificación, en cumplimiento de la normativa europea.
El responsable de Movilidad Eléctrica desmiente los principales bulos sobre el coche eléctrico
El responsable de Movilidad Eléctrica y Endolla Barcelona, Xavier Castellsagué, es un férreo defensor de la adopción del vehículo cero emisiones. En una reciente intervención en una jornada sobre electromovilidad en el IESE quiso rebatir uno por uno los bulos que difunden sectores con intereses y que intentan frenar la necesaria transición.
Una de las preocupaciones es que no hay suficientes puntos de recarga: “la realidad es que la ocupación de los puntos es de entre el 3% y 4% en España. Vas a un punto y no hay nadie", afirmó, aunque indicó que "hay que seguir poniendo más”, para estar preparados para una adopción más masiva.
“Se dice que el coche eléctrico es caro, cuando el ritmo al que estan bajando los precios es descomunal”, añadió, en referencia a algunas ofertas de coches eléctricos por 12.000 euros. En su uso cotidiano, aseguró que el ahorro es de entre 800 y 1200 euros al año, según los kilómetros recorridos, en comparación al vehículo de combustuión.
“Su mantenimiento es sencillo, no se avería porque no tiene componentes, el capó está vacío”, siguió explicando. Asimismo, según Castellsagué, las empresas pueden ahorrarse un 20% con la adopción de flotas eléctricas. “Todo ello son beneficios económicos, al que cabe sumar el gran beneficio ambiental”, subrayó.
Sobre la falta de autonomía, recordó que ya hoy se están comercializando coches de hasta 700 y 800 kilómetros de autonomía, “aunque cada día uno no va a Galicia”.
El peligro de incendio de los coches eléctricos por culpa de las baterías y la psicosis que ha despertado en los parkings fue el último punto que quiso rebatir. “En la práctica, cuando un vehículo de gasolina se incendia alcanza el doble de temperatura, mientras que lo que sucede en el caso del vehículo eléctrico es que dura el doble de tiempo”.
