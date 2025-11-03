Alerta de Protecció Civil en Barcelona: qué pasa si tienes el móvil apagado o en silencio

A las 10:00 horas de este lunes, más de cinco millones de vecinos y personas que se encontraban en el área metropolitana de Barcelona han recibido en sus teléfonos móviles un mensaje con el texto: “Prueba de alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte”.

La alerta, acompañada de un sonido estridente y fácilmente distinguible del resto de notificaciones, forma parte del sistema ES-Alert, la herramienta estatal que permite enviar avisos masivos a los teléfonos móviles de una zona determinada en muy poco tiempo en caso de emergencia. En esta ocasión, la prueba se ha realizado en las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental, dentro de la veguería de Barcelona.

¿Qué pasa si tengo el móvil apagado o en silencio?

Protecció Civil ha recordado que, en general, los teléfonos que se encuentren apagados o en modo avión no reciben el mensaje, aunque algunos modelos podrían reproducir igualmente la alerta al encenderse.

Si el móvil está en silencio, el sonido de la alarma se escuchará igualmente, ya que se trata de un tono de emergencia que sobrescribe la configuración habitual del dispositivo.

El aviso solo se detiene al pulsar en la pantalla del dispositivo, por lo que, aunque el mensaje no requiere ninguna acción por parte del ciudadano, se recomienda leerlo y confirmar su recepción pulsando en el mensaje para silenciar el sonido.

Emergencias reales

El Departament d'Interior de la Generalitat ha destacado que este sistema será esencial en situaciones de riesgo real, como accidentes químicos, inundaciones o incendios forestales, cuando sea necesario dar instrucciones rápidas y claras a la población. El mensaje, que en esta prueba se ha enviado en catalán, castellano e inglés, se utilizará para indicar medidas como el confinamiento o las acciones que deben evitarse en caso de emergencia.

Durante este año 2025, las comarcas de Barcelona han recibido ocho alertas a través del sistema ES-Alert, de las cuales cuatro correspondían a simulacros —incluyendo los de este lunes y los realizados en mayo y junio—, dos al plan INFOCAT por un incendio forestal en Terrassa en julio, y dos más al plan INUNCAT por lluvias intensas ese mismo mes.

Encuesta ciudadana

Como en pruebas anteriores, la Generalitat ha habilitado una encuesta anónima para que la ciudadanía informe si ha recibido o no la alerta, en qué idioma y con qué compañía telefónica. Este mecanismo permite mejorar la eficacia del sistema, que no cuenta con una verificación automática de recepción y no recopila datos personales.

Con esta prueba, Protecció Civil da por finalizado el calendario de simulacros de 2025 y recuerda que, en caso de recibir una alerta real, no se debe llamar al 112, sino seguir las instrucciones indicadas en el mensaje.