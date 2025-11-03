Finaliza la primera fase de las obras en la estación de Montcada-Bifurcació para mejorar su capacidad

El gestor de infraestructuras Adif ha completado la primera fase de las obras de la estación de tren de Montcada-Bifurcació, en el Vallès Occidental (Barcelona). Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de circulación de las tres líneas de Rodalies que pasan por este punto estratégico: R3, R4 y R7.

La estación de Montcada-Bifurcació es el principal nudo ferroviario de la salida norte de la capital catalana y una infraestructura clave para la red de Rodalies.

En un comunicado difundido este lunes, Adif ha destacado que la puesta en servicio de esta primera fase del nuevo esquema funcional de explotación “supone únicamente ligeras alteraciones en el régimen de circulación para los trenes procedentes de Fabra i Puig y de Cerdanyola del Vallès”.

Las obras, con una inversión superior a los 34 millones de euros, no solo incrementarán la capacidad operativa de la estación, sino que también mejorarán el estacionamiento para los trenes de Rodalies y regionales.

Durante esta primera etapa se ha ejecutado el nuevo trazado de nueve vías del esquema funcional y se ha puesto en servicio el nuevo andén 3. Además, se ha construido el muro de la vía mango de seguridad, parte del futuro andén 2, así como el paso inferior para uso del personal ferroviario y otro paso subterráneo destinado a los viajeros, que conecta con el acceso al nuevo andén 3.

Con la primera fase ya completada, Adif inicia ahora la segunda etapa de los trabajos, que incluirá el levante de cuatro vías y ocho aparatos de vía, la finalización del andén 2 y la construcción completa del nuevo andén 1.

Según el comunicado, esta nueva fase también contempla la construcción del paso inferior peatonal que unirá los futuros andenes 1, 2 y 3, el montaje definitivo de las vías 1, 2 y 3, la instalación de siete desvíos o cambios de agujas y la implementación de una vía en placa destinada al lavado del material rodante. Además, se habilitará un área de limpieza para trenes, que contará con una máquina de lavado y todos los equipos e instalaciones necesarias para su funcionamiento.