Abren inscripciones para optar a 2.000 nuevas visitas a la estación fantasma de Gaudí, el Centro de Control y los talleres del metro de Barcelona

La demanda ha superado ampliamente la oferta en las dos ocasiones anteriores, de modo que Transports Metropolitans de Barcelona volverá por tercera vez a abrir inscripciones para que los ciudadanos puedan conocer sus lugares emblemáticos y cerrados al público, con motivo del año de celebración del Centenario del Metro.

Las visitas se realizarán durante otros seis días, los fines de semana del 22 y 23 de noviembre, 29 y 30 de noviembre y 13 y 14 de diciembre. La que más pasiones despiertan es sin duda las visitas a las estaciones fantasma. TMB ofrecerá 720 nuevas plazas para descubrir la estación fantasma de Gaudí, dado que es demasiado complejo abrir la de Correos, solo accesible de madrugada cuando ya no circula el metro. Pero también será posible apuntarse a conocer el taller de mantenimiento en la ZAL, con 720 plazas; y el cerebro del metro, su centro de control, para el que se abrirán 576 nuevas plazas.

Tres sorteos

Para evitar el colapso en la reserva de plazas a través de la web , TMB realizará en esta ocasión tres sorteos, uno por cada fin de semana de visitas.

Este martes a partir de las 14 horas se abrirá la inscripción para optar a los tres sorteos. Pero no hará falta ir con prisas ni esperar frente al ordenador que se cargue la pantalla. El plazo estará abierto hasta el viernes a las 12:00 del mediodía. El 10 de noviembre se realizará el primer sorteo para las visitas del fin de semana del 22 y 23 de noviembre y se comunicará el resultado a los ganadores por correo electrónico.

Los siguientes sorteos se harán el 17 de noviembre (para las visitas del 29 y 30 de noviembre) y el 24 de noviembre (para las del 13 y 14 de diciembre). En total habrá un total de 672 plazas para cada fin de semana, repartidas entre los tres espacios.

Lugares habitualmente restringidos

Por primera vez en la historia de la ciudad, con motivo del Centenario, se han abierto al público las dos estaciones fantasma del metro de Barcelona. La de Gaudí, de 1968 y situada entre Sagrada Família y Sant Pau, nunca llegó a entrar en funcionamiento. La visita será guiada y permitirá conocer la historia de los 100 años del metro.

El centro de control, situado en La Sagrera, opera las 24 horas del día para garantizar el correcto funcionamiento de las nueve líneas y 126 km de red del metro de Barcelona, con 165 trenes en hora punta y más de un millón y medio de pasajeros diarios. Desde este punto se controla la operación, la circulación, la energía, la seguridad, los canales de emergencia e información, la megafonía y los trabajos nocturnos.

Las instalaciones de la ZAL dan servicio a las líneas automáticas 9 y 10, las más nuevas de la red de metro de Barcelona. En este taller se ponen a punto los trenes y se supervisan los sistemas que permiten que el servicio funcione todos los días del año.