Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026

Las novedades en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como administración pública acaban concretándose en las 36 ciudades que integran el ente metropolitano. Es el caso de los 240.000 hogares que, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, deberán empezar a pagar el próximo 2026 el Tributo Metropolitano, el impuesto que recauda el AMB como recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En el caso de Badalona, serán casi 40.000 hogares, concretamente 38.361, los que empezarán a tributar el impuesto metropolitano el próximo ejercicio.

Se trata prácticamente de la mitad de los hogares de toda la ciudad catalana, que según el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) dispone de 83.337 hogares destinados a vivienda principal. La razón que explica la nueva tributación es que todos estos hogares estaban hasta ahora exentos de pagar el impuesto por localizarse en inmuebles con un valor catastral inferior a 49.213,77 euros y estar dedicados a primera residencia. Después de que el Tribunal Supremo tumbara esta exención, el AMB se ha visto obligado a que en su nueva ordenanza fiscal este beneficio —vigente este 2025 de manera excepcional— desaparezca y pase a no ser aplicable el próximo 2026.

El pago medio que deberán abonar esos casi 40.000 hogares de Badalona será de unos 17,5 euros anuales, lo que implicará pagos semestrales entre los 7 y los 9 euros de media en el recibo del consumo del agua. El nuevo cobro se producirá especialmente en los barrios más vulnerables, que son los que tienen valores catastrales de las viviendas más bajos. La nueva norma fiscal del AMB salió adelante ha salido adelante en el Consejo Metropolitano del AMB con el único voto favorable del PSC y la abstención del resto de fuerzas políticas que integran el gobierno metropolitano: Junts, ERC y Comuns. Por su parte, el PP del alcalde Xavier Garcia Albiol y Vox votaron en contra. También se abstuvieron Compromís i Acord per Torrelles y Junts per Tiana.

En el ámbito estrictamente municipal, el Ayuntamiento de Badalona acaba de actualizar el IBI al nivel del incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC). Concretamente, el 'gobierno Albiol' ha tirado adelante un aumento del del 2,4% criticado por la oposición que lidera el PSC. En cuanto a la tasa de residuos, que este 2025 ha registrado la mayor subida de la década en España, el consistorio badalonés la mantiene en una cuota doméstica de 100 euros anuales por hogar.

Sin cambio en la Ley de Haciendas Locales

A la reforma fiscal que el AMB acaba de sacar adelante la han precedido conversaciones entre la administración metropolitana y el Ministerio de Hacienda, tal y como avanzó este diario. El objetivo de las mismas era hallar en la Ley de Haciendas Locales un encaje legal al Tributo Metropolitano para que su reformulación no afectase financieramente al AMB, que ha venido recaudando años atrás unos 130 millones con el impuesto. Pese a la singularidad estatal que representa el ente metropolitano, la tensión en Madrid ha obstaculizado que estas negociaciones lleguen por el momento a buen puerto.

El sabor de la reforma fiscal es agridulce en el AMB porque representa una victoria de las grandes empresas en detrimento de las economías domésticas. Si hasta ahora los inmuebles en poder de las grandes sociedades tributaban más, ahora lo harán en la misma medida que los particulares. Es la consecuencia de los triunfos judiciales de Endesa, Naturgy y Enagás, que llevan años ganando en el Tribunal Supremo recursos contra las distintas ordenanzas del Tributo Metropolitano desde el año 2020.

Este diario ya contó que en el origen de esas demandas hay liquidaciones tributarias, valoradas en 5,7 millones de euros entre 2020 y 2024, que las grandes energéticas han venido considerando "ilegales". Esencialmente, argumentan en sus recursos, por sufrir en su tributación de los BICES un agravio comparativo respecto a los otros tipos de inmuebles gravados por el Tributo Metropolitano: los urbanos —por los que tributa la ciudadanía— y los rústicos.

Casi una decena de sentencias judiciales del Tribunal Supremo les han dado la razón: el Tributo Metropolitano no puede introducir novedades jurídicas, como exenciones, tipos diferenciados o reducciones en la cuota, que no contemple ya la regulación estatal del IBI, el impuesto sobre el que se calcula. La ordenanza fiscal del tributo para el venidero 2026 elimina esas diferencias, homogeneiza el régimen fiscal del Tributo con el IBI y aspira a cerrar el capítulo judicial que tantos quebraderos de cabeza le ha causado al AMB los últimos años.