La recaudación del Tributo Metropolitano del área de Barcelona caerá en 40 millones tras una reforma fiscal

La reforma fiscal que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) acaba de sacar adelante implicará que la administración metropolitana deje de recaudar unos 40 millones del total de ingresos que hasta ahora percibía con su Tributo Metropolitano. Mientras el impuesto le ha venido granjeando años atrás al ente 132 millones, la recaudación a partir del próximo 2026 caerá hasta los 92 millones.

La diferencia arroja la cantidad de 40 millones que el AMB dejará de percibir a partir del año que viene. Pese a representar en torno a un 10% del presupuesto total del AMB, los responsables políticos del ente dan un gran valor a los ingresos del tributo por tratarse de recursos propios para los que no deben depender de transferencias de la Generalitat o el Estado. Del total de recaudación prevista para el 2026, dos tercios provendrán de fincas residenciales y el resto de otros usos como los industriales u hoteleros.

De los 40 millones que el ente metropolitano deja de ingresar, unos 15 millones provenían de la tributación de los conocidos como Bienes de Características Especiales (BICES), los inmuebles de las grandes empresas como las compañías energéticas o el aeropuerto. Esa carga fiscal se repartirá ahora entre los hogares particulares del área de Barcelona: a los contribuyentes actuales se suman otros 240.000 que hasta ahora estaban exentos, tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

Son esas grandes empresas las que salen beneficiadas con la nueva fiscalidad metropolitana. De hecho, son tres grandes energéticas, Endesa, Naturgy y Enagás, las que han dado la batalla judicial contra el impuesto apelando a la ilegalidad de sus liquidaciones, de unos seis millones de euros entre los años 2020 y 2024. Y han logrado que el Tribunal Supremo estime sus pretensiones al entender que las empresas no pueden tributar más que los particulares, como ocurría en versiones anteriores de la ordenanza fiscal del tributo que estipulaba gravámenes diferenciados.

Reducción de gastos en unos 20 millones

Aunque la caída de ingresos por la reforma fiscal del Tributo Metropolitano iba a ser de en torno a 60 millones, finalmente lo será de 40 porque el AMB llevará a cabo un plan de contención que prevé reducir gastos internos en unos 20 millones. La administración metropolitana trabaja ya en su presupuesto del próximo 2026, que se votará en el Consejo Metropolitano a mediados de noviembre.

Otro ingreso que el AMB también ha hecho público son los 171,5 millones que recaudará en 2026 por la Tasa Metropolitana de Tratamiento de Residuos (TMTR), que el pasado 2025 se situaron en 155,6 millones. El incremento medio del 3%, explican fuentes del AMB, responde a la subida del IPC y a que "se corregirá y actualizará la clasificación de 18.000 actividades económicas y comerciales que cambiarán de tramo tarifario".

El pasado 2024, el AMB dio luz verde a un presupuesto "defensivo" de 1.400 millones que ya supuso un incremento del 16,7% en relación a las cuentas del 2024. Un año más, el gasto en transporte volvió a ser el que más lastró las cuentas metropolitanas. Prácticamente un tercio del presupuesto de la administración (487 millones) se va en esta partida, dedicada sobre todo a la participación metropolitana en el consorcio Autoritat Metropolitana del Transport (200,6 millones), compartida con Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, y a la gestión indirecta de transporte público a través de las distintas concesiones sobre el territorio (205,6 millones), especialmente en el Barcelonès y el Baix Llobregat.